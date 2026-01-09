Milano Cortina 2026, nuova partnership strategica

La Fondazione Milano Cortina 2026 e FiberCop annunciano l’avvio di una partnership strategica in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori universali dello sport e si avvale dell’eccellenza tecnologica di un’azienda leader nell’innovazione. FiberCop assume ufficialmente il ruolo di Fiber Infrastructure Partner dell’evento. L’accordo sancisce l’impegno di FiberCop nel sostenere un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti. Al contempo, la partnership rappresenta un’occasione cruciale per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione.

FiberCop, che gestisce la rete fissa e in fibra ottica più capillare del Paese — con circa 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6.000 comuni già connessi in banda ultralarga — metterà a disposizione degli operatori di telecomunicazione un’infrastruttura moderna e affidabile, ideale per supportare lo sviluppo di soluzioni digitali innovative su tutto il territorio.

Questa sponsorizzazione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di FiberCop il cui obiettivo è garantire connettività ad alte prestazioni, contribuendo attivamente all'inclusione digitale, alla sostenibilità e allo sviluppo economico del Paese. La collaborazione con Milano Cortina 2026 conferma il ruolo di FiberCop e la sua consolidata esperienza nel settore delle reti digitali d’avanguardia.

Andrea Varnier, Amministratore Delegato Milano Cortina 2026: “Avere un partner come FiberCop è di fondamentale importanza strategica. I Giochi richiedono una rete molto complessa per la connettività: dobbiamo garantire velocità, qualità e continuità non solo per il funzionamento interno e logistico dell’evento ma anche per le immagini che verranno trasmesse al mondo intero, quelle che resteranno per sempre nella storia dello sport e dell’Italia. Per Milano Cortina 2026, edizione con sedi dislocate tra città e montagna, la collaborazione con un’azienda leader nella gestione della rete fissa, si rivela essenziale per il periodo dei Giochi e oltre Milano Cortina 2026”.

“La collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta per FiberCop un motivo di grande orgoglio,” ha dichiarato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop. “I Giochi saranno una vetrina per l’Italia e un’opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un’eredità duratura per il Paese. FiberCop è nata per essere tra i protagonisti della trasformazione digitale del Paese, e far parte del team di Sponsor di questo evento conferma la nostra volontà di essere presenti nei momenti in cui si costruisce il presente ed il futuro dell’Italia”.