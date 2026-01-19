Il Tricolore e l’Inno: i simboli che uniscono sport, istituzioni e fanno vibrare l’Italia

Il Tricolore non è soltanto un simbolo istituzionale: per gli atleti olimpici e paralimpici è una presenza costante, che accompagna allenamenti, sacrifici e sogni fino al momento più alto, quello del podio. È questo il messaggio più potente emerso dalla celebrazione della Festa del Tricolore organizzata dalla Fondazione Insigniti OMRI, il 7 gennaio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, con un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, promosso insieme alla Polizia di Stato e con il supporto della Fondazione Musica per Roma.



Una serata solenne e partecipata, nella Sala Petrassi, che ha unito musica, parole e sport, restituendo al Tricolore e all’Inno nazionale il loro significato più autentico: simboli vivi, capaci di generare emozione, appartenenza e responsabilità collettiva.



Gli atleti e il valore del Tricolore nello sport internazionale



Accanto alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni, hanno preso parte alla celebrazione anche atleti olimpici e paralimpici dei Gruppi sportivi delle Forze armate e dei Corpi di polizia, insieme agli atleti olimpici e agli Azzurri d’Italia della Fondazione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), guidati dal presidente della Sezione romana Pier Paolo Giuliani.



Una presenza dal forte valore simbolico: perché è proprio nello sport che il Tricolore accompagna l’Italia in ogni competizione internazionale, sventolando nei momenti di vittoria e sostenendo gli atleti anche nelle sconfitte. E quando l’Inno nazionale risuona durante una premiazione olimpica o paralimpica, l’emozione diventa universale: lo sguardo si fissa sul Tricolore, la voce si spezza, l’orgoglio diventa sentimento condiviso da un intero Paese.



Musica e simboli: un linguaggio che unisce



La serata, condotta dalla giornalista Safiria Leccese, è stata arricchita dalla partecipazione del tenore Francesco Grollo e dello storico e narratore Michele D’Andrea, che hanno guidato il pubblico in un percorso musicale e civile dedicato ai simboli della Repubblica. La Banda Musicale della Polizia di Stato ha dato voce, con le sue esecuzioni, a un patrimonio emotivo che unisce generazioni diverse, sportivi e cittadini, istituzioni e società civile.



In questo dialogo tra musica e sport, il Tricolore è emerso come elemento capace di superare ogni distinzione: non solo bandiera della Repubblica, ma segno tangibile di sacrificio, disciplina, rispetto delle regole e spirito di squadra, valori che accomunano lo sport olimpico e il servizio pubblico.



Le parole del Questore di Roma Roberto Massucci



Nel suo intervento, il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha richiamato il valore inclusivo dei simboli nazionali, soffermandosi sul significato profondo di un concerto dedicato al mondo delle fragilità, delle disabilità e dello sport, in particolare olimpico e paralimpico. Un richiamo che ha abbracciato idealmente anche l’esperienza e l’impegno della Comunità di Sant’Egidio, da anni punto di riferimento per le persone più vulnerabili.



La riflessione del Prefetto Francesco Tagliente



Nel suo intervento conclusivo, il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha richiamato con forza il significato autentico della Festa del Tricolore:

«Il Tricolore e l’Inno nazionale non sono simboli ornamentali. Sono attaccati alla pelle, sotto la pelle degli italiani. Restano silenziosi nella quotidianità, ma riaffiorano con una forza straordinaria nei momenti di gioia collettiva, nelle difficoltà e nelle grandi imprese, come accade nello sport».



Sport, istituzioni e cittadinanza attiva



La celebrazione romana si inserisce in un progetto nazionale promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI, che mira a valorizzare il Tricolore non come semplice ricorrenza formale, ma come strumento di educazione civica, partecipazione e memoria.



Perché ogni volta che un atleta italiano sale sul podio, con lo sguardo emozionato rivolto al Tricolore e l’Inno che risuona, non viene celebrato solo un risultato sportivo: prende forma l’identità di un Paese che si riconosce nei suoi simboli più alti.







