Il Corriere dello Sport rafforza la collaborazione con la Luiss Business School

Per il secondo anno consecutivo è partner ufficiale del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali, Major in Management dello Sport della Luiss Business School e avvia una nuova collaborazione sul Master in Marketing Management, Major in Digital Marketing. I due percorsi uniscono formazione d’eccellenza e opportunità concrete, con l’obiettivo di sviluppare competenze chiave per guidare l’evoluzione del mondo dello sport, dei media e della comunicazione digitale, grazie al dialogo strutturato e alla condivisione di know how tra università e industria dello sport.

Il Major in Management dello Sport, sviluppato insieme a partner qualificati come AS Roma e Italiacamp, offre agli studenti un accesso diretto alle dinamiche dei media, della comunicazione e del business sportivo, ambiti centrali nel posizionamento editoriale e industriale del quotidiano, e apre a prospettive di carriera quali Manager dello Sport, Event Manager, Social Media Manager, Account Manager, Public Relations Manager.

Il percorso in Digital Marketing forma figure professionali in grado di utilizzare strumenti e tecniche innovative per migliorare i processi commerciali e di comunicazione di imprese ed organizzazioni, con un focus su attività e strumenti del digital marketing e della comunicazione social. Manager che potranno inserirsi n azienda nei differenti profili legati alla comunicazione digitale quali brand e product manager, data analyst e social media manager.

Nell’ambito di questa partnership strategica, il Corriere dello Sport ha inserito alcuni ex-studenti nelle diverse aree della company e si impegna ad attivare nuovi percorsi dedicati a coloro che manifesteranno interesse per gli ambiti in cui opera il quotidiano e attitudine alla crescita, favorendo un’esperienza professionale concreta e un primo ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

Attraverso queste collaborazioni, il Corriere dello Sport consolida il proprio ruolo di interlocutore autorevole nei percorsi di formazione avanzata, confermando la volontà di investire in modo continuativo nelle competenze e nelle professionalità che guideranno il futuro dello sport, dei media e della comunicazione.

Luca Pirolo, Head of Specialized Masters Luiss Business School: “Le partnership sono un ponte tra formazione e industria e offrono agli studenti opportunità concrete per sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il nostro obiettivo è formare figure manageriali capaci di operare in ambiti quali marketing sportivo, eventi, comunicazione, diritti media, sostenibilità e innovazione. Professionisti dotati di solide competenze trasversali, economiche e digitali, imprescindibili per interpretare le sfide dell’industria dello sport e della comunicazione”.