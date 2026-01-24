Giornata della Memoria: le iniziative dell'Area CSR della Lega Dilettanti con giovani e scuole

Nel 2026 la collezione si amplia con nuove figurine dedicate ad Armando

Frigo, calciatore di Fiorentina e Vicenza fucilato dai nazisti; Ferdinando Valletti, giocatore del

Milan deportato a Mauthausen e sopravvissuto all’orrore dei campi; e Bruno Neri, calciatore

partigiano di Torino, Fiorentina e Nazionale, ucciso in conflitto con i nazisti.

Queste nuove figurine si affiancano a quelle già realizzate negli anni precedenti, dedicate a

Carlo Castellani, giocatore dell’Empoli morto nel campo di Mauthausen; a Vittorio Staccione,

calciatore di Torino, Cremonese e Fiorentina, arrestato e deportato a Mauthausen; a

Coriolano Perioli, presidente dello Spezia Calcio, catturato per aver fornito aiuto alle forze

partigiane e deportato; ad Árpád Weisz, allenatore di Inter e Bologna, deportato ad

Auschwitz; e a Renzo Cavallina, portiere del Parma, che rifiutò di aderire alla Repubblica di

Salò e venne deportato in un campo di concentramento in Germania.

“Figurine della Memoria” intreccia sport, storia e testimonianza con l’obiettivo di avvicinare le

nuove generazioni al valore della memoria. Questo impegno sarà al centro dell’iniziativa in

programma il 27 gennaio a Roma, presso Esperienza Europa, nel cuore della Giornata della

Memoria e con la partecipazione di studenti dell’Istituto superiore Biagio Pascal e Charles

Darwin (Roma) e i rappresentanti di ANED. La mattinata sarà preceduta da una visita al

campo di concentramento di Fossoli, luogo simbolo della deportazione. Nel corso

dell’incontro interverranno Nando Tagliacozzo, testimone del 16 ottobre 1943, giorno della

razzia nazista degli ebrei di Roma, Marco Caviglia, responsabile delle attività didattiche del

Museo della Shoah e Luca De Simoni, coordinatore dell’Area Responsabilità Sociale della

Lega Nazionale Dilettanti.

“Il 27 gennaio ci invita a non dimenticare che la deportazione colpì persone con passioni e

progetti di vita - dichiara Luca De Simoni -. Raccontare le loro storie significa ricordare che non

parliamo di simboli, ma di individui in cui i ragazzi di oggi possono riconoscersi. In questo

modo la memoria si radica nel presente e mantiene la sua attualità. Un ringraziamento ad

ANED e Figurine Forever per l’impegno e il lavoro portato avanti anche quest’anno”.

Le iniziative attraverseranno anche i comitati regionali, coinvolgendo scuole, luoghi simbolo

e realtà sportive.

In Veneto è in programma una visita al Ghetto di Venezia e alle sinagoghe,

che vedrà la partecipazione di una rappresentanza di ragazze e ragazzi, offrendo loro

l’opportunità di conoscere da vicino un luogo di grande valore storico e culturale. In

Sardegna si svolgerà un incontro all’interno di un istituto comprensivo, coinvolgendo scuole

elementari, medie e il primo anno delle superiori di tre comuni dell’entroterra, con l’intento di

favorire il dialogo e la riflessione tra studenti di diverse fasce d’età.

In Emilia-Romagna, invece, due formazioni Under 15 prenderanno parte a una visita guidata al Museo di Fossoli,

a Carpi, luogo simbolo della deportazione, con un momento conclusivo dedicato alla

distribuzione delle figurine.

Nelle Marche è previsto un incontro presso un istituto scolastico

del territorio pesarese, mentre in Toscana si terrà un’attività presso una società sportiva

fiorentina, dedicata alla memoria dei calciatori deportati, intrecciando storia e valori dello sport.

A Bolzano, infine, durante la settimana della memoria, sarà organizzato un incontro sulla storia del Lager di Bolzano, per mantenere viva l’attenzione su una pagina fondamentale della storia locale e nazionale.