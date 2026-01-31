Il Maritozzaro, il tempio del maritozzo a Trastevere

A Roma il maritozzo non è solo un dolce, ma un vero rito. Soffice, profumato e traboccante di panna, rappresenta una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica capitolina. Tra i luoghi che ne hanno fatto una bandiera spicca Il Maritozzaro, storica insegna che da decenni porta avanti con orgoglio la cultura di questo iconico lievitato.

Il locale si trova in via Ettore Rolli, a Trastevere, in una zona viva e popolare, a pochi minuti dal mercato di Porta Portese. Qui il maritozzo non ha orari: si mangia al mattino, durante il giorno e persino a tarda notte. È una tappa fissa per chi cerca una coccola dolce dopo una serata fuori o una colazione diversa dal solito.

Un locale essenziale dove parla il prodotto

L’ambiente è semplice, quasi spartano. Niente tavolini né decorazioni ricercate: tutta l’attenzione è concentrata sul bancone e sulla vetrina, dove fanno bella mostra i protagonisti assoluti. I maritozzi sono grandi, soffici e generosamente farciti. La versione tradizionale con panna montata fresca resta la più amata, ma non mancano alternative golose come crema, cioccolato o pistacchio.

L’impasto nasce da una lavorazione accurata e da ingredienti genuini - farina, latte, uova, burro, zucchero e lievito - dosati con esperienza e arricchiti da una lievitazione lenta e sapiente. Il risultato è sorprendente: un dolce leggero, arioso, che si scioglie in bocca nonostante le dimensioni importanti.

Una tappa obbligata per gli amanti della tradizione

Assaggiare un maritozzo qui significa concedersi un momento di puro piacere, senza compromessi. La panna è abbondante, il morso è appagante e l’esperienza invita subito al bis. Non a caso Il Maritozzaro, attivo dal 1960, è considerato una vera istituzione, capace di resistere al tempo restando fedele alla propria identità.

Chi passa da queste parti non dovrebbe lasciarselo sfuggire: oltre ai maritozzi, anche i cornetti meritano attenzione. Un piccolo bar che racchiude l’anima più sincera di Roma, dove la tradizione continua a vivere, un dolce alla volta.

Il Maritozzaro

Via Ettore Rolli, 50 – Roma

Tel. 347 2175214

