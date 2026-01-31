Snap Phone: il cuore digitale dei grandi eventi mondiali

Modus operandi

La sua expertise spazia da conferenze e festival a eventi sportivi e viaggi d’affari, garantendo sempre comunicazioni rapide, sicure e affidabili. Tra i grandi eventi supportati da Snap Phone, i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 rappresentano sicuramente una vetrina internazionale senza precedenti, accanto al Giro d’Italia, alle Finali UEFA, al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e ai vertici internazionali G7 e G20. In particolare, l’approccio dell’azienda si basa sulla collaborazione diretta con le reti mobili ufficiali, assicurando così la migliore copertura e l’accesso cellulare o satellitare all’interno delle sedi degli eventi. “Quando si organizza un evento su scala mondiale, la complessità aumenta e diventa essenziale una comunicazione efficiente tra team e personale”, sottolinea la dirigenza di Snap Phone. “Per questo forniamo prodotti tecnologici e servizi fondamentali per il successo dell’evento”.

La proposta tecnologica

Il settore delle trasmissioni è uno degli ambiti in cui Snap Phone ha innovato maggiormente. I broadcaster moderni stanno progressivamente abbandonando le soluzioni satellitari tradizionali a favore dei dati mobili ad alta velocità. Tuttavia, la trasmissione mobile richiede dispositivi capaci di supportare più SIM locali e multi-network. La risposta dell’azienda è il pacchetto IoT SIM e router, che combina connettività, flessibilità e sicurezza grazie a SIM IoT multi-network in roaming e router IoT avanzati. Questa tecnologia si è rivelata fondamentale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sino ad oggi, in questi grandi eventi, Snap Phone ha fornito oltre 20.000 soluzioni voce e IoT a personale, atleti, media e sponsor, gestendo connessioni critiche per biglietterie, streaming live, push-to-talk e altre applicazioni. La tecnologia eSIM ha giocato un ruolo centrale, permettendo di scalare rapidamente le connessioni necessarie e garantendo continuità, velocità ed efficienza operativa. “Siamo estremamente orgogliosi di svolgere un ruolo cruciale nei Giochi Olimpici”, dichiara la dirigenza di Snap Phone. “La flessibilità della tecnologia eSIM ci ha consentito di affrontare le complesse esigenze di connettività dei Giochi, garantendo soluzioni affidabili e sicure per tutti i partecipanti”.

Il ruolo dell'azienda

Snap Phone dimostra così che l’innovazione digitale non è solo una comodità, ma un elemento essenziale per il successo dei grandi eventi mondiali. Grazie a competenze consolidate, partnership strategiche e tecnologie all’avanguardia, l’azienda resta il punto di riferimento globale per chi non può permettersi interruzioni nella comunicazione. Nel mondo degli eventi internazionali, dove ogni secondo conta, i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 diventano dunque la vetrina perfetta per evidenziare l’eccellenza e la capacità di Snap Phone di garantire connettività senza compromessi.

https://www.snapphone.it/

CONTENUTO SPONSORIZZATO