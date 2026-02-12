Fondazione Laureus, Cozzoli (Autostrade dello Stato): “Sport e infrastrutture generano valore”

"Lo sport è inclusione, educazione e crescita delle comunità. Migliora la qualità della vita delle persone ma, allo stesso tempo, è anche industria, occupazione e innovazione, capace di attrarre investimenti e trasformare i territori. Non solo: i grandi eventi sportivi generano una serie di effetti positivi multidimensionali, in particolare sotto il profilo economico, sociale, infrastrutturale e della legacy”. Così Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato, è intervenuto durante il panel “L’anima sociale e industriale dello sport, il migliore investimento sul futuro”, andato in scena nell’hub di Fondazione Laureus Italia, presso l’Amico Charly di Milano, nell’ambito dell’Education Gen26 di Milano Cortina 2026. Cozzoli, già AD e Presidente di Sport e Salute, oltre che autore del volume - con la prefazione del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta - da cui prende il titolo l’incontro, ha sottolineato come "sport e infrastrutture abbiano tratti in comune: sono green field, grandi spazi di sviluppo in cui si tracciano traiettorie di crescita e si crea valore per le comunità. Le autostrade, moderne, sicure ed efficienti, costituiscono uno strumento di politica industriale e di crescita", ha aggiunto Cozzoli. "Autostrade dello Stato vuole contribuire alla trasformazione della rete per renderla intelligente, sicura e digitale, e lo sta facendo attraverso progetti di innovazione sostenuti dal MIT nel triennio 2025-2027. Le smart road significheranno automazione, connettività e servizi evoluti per gli utenti, con standard di sicurezza sempre più avanzati". Al talk, moderato dalla giornalista, Lucia Blini, hanno partecipato anche l’ex campionessa olimpica Manuela Di Centa, l’ex calciatore Fabio Galante, Alessandra Marzari Presidente del Consorzio Vero Volley e Federico Smanio Ceo di Wylab e Program Director di WeSportUp.

