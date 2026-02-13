Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
A De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport e il Premio del Festival Il Magnifico

A De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport e il Premio del Festival Il Magnifico

Il riconoscimento assegnato su segnalazione di un gruppo di bambini e bambine per il supporto a un giovane portiere
2 min

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha ricevuto al Viola Park il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, assegnato su segnalazione di un gruppo di bambine e bambini fiorentini per il gesto di vicinanza e supporto verso un giovane portiere impegnato nella lotta contro una malattia. La consegna è avvenuta alla presenza di Gaia Simonetti e Noemi Salvati, ambasciatrici dell’associazione Cor et Amor, promotrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, e al Direttore Artistico del Festival Il Magnifico Leonardo Margarito.

«Siamo onorate di aver potuto consegnare a David De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, nato nel 2022 e ispirato al gesto di Guglielmo Vicario – hanno dichiarato Simonetti e Salvati –. In quattro anni sono stati premiati oltre 30 protagonisti dello sport e della società distintisi per azioni di valore verso gli altri».

A De Gea è stato consegnato anche il riconoscimento del Festival nazionale Il Magnifico, dedicato alla valorizzazione dei talenti under 35 nei settori cultura, spettacolo e sport, realizzato dalla Bottega Orafa Paolo Penko.

«La consegna del ‘Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport’ a David De Gea rappresenta per il nostro Festival un momento di grande significato culturale e simbolico – ha spiegato Leonardo Margarito, direttore artistico del Festival Il Magnifico – perché la nostra iniziativa racconta l’eccellenza giovanile non solo come talento, ma come responsabilità e consapevolezza. La collaborazione con il Premio Costruiamo Gentilezza nasce da una visione condivisa: cultura e sport hanno senso solo se capaci di generare relazioni, educazione e impatto positivo sulle nuove generazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

