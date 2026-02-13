A De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport e il Premio del Festival Il Magnifico
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha ricevuto al Viola Park il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, assegnato su segnalazione di un gruppo di bambine e bambini fiorentini per il gesto di vicinanza e supporto verso un giovane portiere impegnato nella lotta contro una malattia. La consegna è avvenuta alla presenza di Gaia Simonetti e Noemi Salvati, ambasciatrici dell’associazione Cor et Amor, promotrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, e al Direttore Artistico del Festival Il Magnifico Leonardo Margarito.
«Siamo onorate di aver potuto consegnare a David De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, nato nel 2022 e ispirato al gesto di Guglielmo Vicario – hanno dichiarato Simonetti e Salvati –. In quattro anni sono stati premiati oltre 30 protagonisti dello sport e della società distintisi per azioni di valore verso gli altri».
A De Gea è stato consegnato anche il riconoscimento del Festival nazionale Il Magnifico, dedicato alla valorizzazione dei talenti under 35 nei settori cultura, spettacolo e sport, realizzato dalla Bottega Orafa Paolo Penko.
«La consegna del ‘Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport’ a David De Gea rappresenta per il nostro Festival un momento di grande significato culturale e simbolico – ha spiegato Leonardo Margarito, direttore artistico del Festival Il Magnifico – perché la nostra iniziativa racconta l’eccellenza giovanile non solo come talento, ma come responsabilità e consapevolezza. La collaborazione con il Premio Costruiamo Gentilezza nasce da una visione condivisa: cultura e sport hanno senso solo se capaci di generare relazioni, educazione e impatto positivo sulle nuove generazioni».