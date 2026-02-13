Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano-Cortina 2026, potenziata l'assistenza di Trenitalia e Busitalia: "Per i Giochi 1.500 persone di supporto tra autisti e personale"

Le parole di Strisciuglio, ad e direttore generale della società del Gruppo FS, a margine della mostra 'Dal sogno alla realtà-L’Italia al centro del mondo'
4 min
TagsMilano-CortinaTrenitaliaBusitalia

MILANO - Oltre 1500 nuovi addetti tra autisti e personale di supporto per potenziare l'assistenza di Trenitalia e Busitalia durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale della società del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo all’inaugurazione della mostra immersiva e itinerante 'Dal sogno alla realtà-L’Italia al centro del mondo', promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ospitata nella stazione di Milano Centrale.
Accanto al potenziamento dei collegamenti dell’Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate 'treno+bus', Strisciuglio ha dichiarato che Trenitalia ha ulteriormente rafforzato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze di spettatori e atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio, con circa 500 bus di Busitalia al giorno verso le principali destinazioni in tutta Italia.

Più collegamenti con Frecciarossa e FrecciaLink

Frecciarossa, fino al 15 marzo 2026, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine. Inoltre, fino al 16 marzo, i servizi intermodali FrecciaLink 'treno+bus' garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L'offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa da grandi centri come Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Padova, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Infine, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.

L’offerta capillare di Regionale

Trenitalia ha potenziato anche l’offerta del Regionale verso il Bellunese, porta d’accesso a Cortina d’Ampezzo. Sulla linea Venezia–Belluno il servizio viene garantito tutti i giorni, per un totale di 39 corse al giorno; mentre sulla Padova-Belluno sono disponibili 40 corse al giorno. Il potenziamento interessa anche le linee Treviso-Montebelluna e Belluno-Calalzo. Grazie alla collaborazione con Dolomitibus, è disponibile il 'Cortina 2026 Link' che consente di raggiungere Cortina con un biglietto combinato 'treno+bus', partendo dalla stazione Ponte nelle Alpi.

Intermodalità con Busitalia

Busitalia ha attivato un piano che prevede collegamenti giornalieri verso Cortina d’Ampezzo e Livigno dalle stazioni AV di Padova e Milano, con connessioni anche dagli aeroporti di Orio al Serio e Venezia Marco Polo. Previsto il 'Padova-Cortina Link' che collega Padova a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, offrendo un servizio diretto e continuo verso le Dolomiti. Il nuovo collegamento Milano-Livigno rappresenta l’unico diretto tra Milano Centrale e le principali località sciistiche dell’Alta Valtellina-Bormio, Valdidentro e Livigno. Completano l’offerta i collegamenti aeroportuali: Orio al Serio Airlink, con 24 corse giornaliere attive anche in fascia notturna, e il servizio Padova-Venezia Marco Polo, operativo tutta la settimana con 54 corse al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS