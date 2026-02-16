Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
ICSC e ASI: protocollo d'intesa a sostegno dello sport dilettantistico

ICSC e ASI: protocollo d'intesa a sostegno dello sport dilettantistico

Rinnovo dell’accordo per sostenere lo sviluppo dell’impiantistica destinata allo sport di base. Nuove opportunità di finanziamento agevolato per ASD e SSD affiliate all’ASI
3 min

Rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di aggregazione nei territori e sostenere la crescita delle associazioni sportive di base attraverso finanziamenti dedicati. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e dalle Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI). L’accordo, di durata triennale, mira a sviluppare sinergie operative tra ICSC e uno dei principali Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che conta quasi due milioni di tesserati e circa 12.000 ASD e SSD affiliate su tutto il territorio nazionale. Grazie all’intesa, le ASD e SSD affiliate ad ASI possono accedere alle soluzioni finanziarie agevolate messe a disposizione da ICSC per l’acquisto di attrezzature e interventi di riqualificazione degli impianti.

Strumenti che negli ultimi quattro anni hanno permesso l’erogazione di finanziamenti alle ASD/SSD affiliate, a testimonianza della vitalità e della trasversalità del movimento ASI. Le risorse hanno interessato numerose discipline, tra cui fitness e wellness, equitazione, calcio, automobilismo e motociclismo, danza, vela, pattinaggio e hockey su pista, confermando l’ampia diffusione territoriale e la varietà delle discipline sportive sostenute.

“Il protocollo con ASI attiva una sinergia tra due dimensioni complementari: quella territoriale, espressa dalla rete capillare di associazioni e società sportive affiliate ad ASI e quella finanziaria, garantita dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presidio specialistico capace di strutturare linee di finanziamento agevolate e calibrate sulle caratteristiche del no profit sportivo. Una collaborazione con un obiettivo condiviso: sostenere lo sviluppo dell'impiantistica di prossimità per valorizzare lo sport di base come leva di crescita e coesione delle comunità locali” ha commentato l’AD di ICSC, Antonella Baldino.

“Il rapporto di collaborazione con ICSC ci accompagna da anni alla luce di scopi comuni. Promozione dello sport e crescita sia numerica che qualitativa dell’impiantistica sportiva sul territorio sono obiettivi importantissimi. La vicinanza alle associazioni è altro tema cui teniamo particolarmente e che fa parte dell’impegno quotidiano di ASI e di ICSC” ha commentato il Presidente di ASI Claudio Barbaro.

La collaborazione tra ICSC e ASI conferma l’impegno nel sostenere lo sport come leva strategica di inclusione, educazione e sviluppo delle comunità, valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni sportive nella promozione del benessere e della partecipazione attiva dei cittadini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS