Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il grande calcio giovanile fa tappa a Riano: Azzurrini protagonisti al "Riano Athletic Center"

Il grande calcio giovanile fa tappa a Riano: Azzurrini protagonisti al "Riano Athletic Center"

Ecco le amichevoli internazionali giovanili al Riano Athletic Center. Italia, Ucraina, Belgio e Spagna si sfidano in una serie di match d'eccellenza
2 min

RIANO – Il territorio di Riano si conferma un polo d’eccellenza per lo sport internazionale. Il Riano Athletic Center è stato scelto come teatro per una prestigiosa serie di amichevoli che vedono impegnate le selezioni nazionali giovanili di Italia, Ucraina, Spagna e Belgio.

Un palcoscenico d’eccezione che mette a confronto i migliori talenti Under 15, Under 16 e Under 18 d'Europa, regalando agli appassionati locali e agli addetti ai lavori uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico.

Il debutto: Italia-Ucraina apre le danze

L’iniziativa ha preso ufficialmente il via martedì 17 febbraio, con il fischio d’inizio della sfida tra le nazionali Under 18 di Italia e Ucraina. All'evento inaugurale non è mancata la presenza delle istituzioni e della dirigenza sportiva, a testimonianza dell'importanza dell'evento per la comunità: presenti a bordo campo il Sindaco Luca Abbruzzetti, il Vicesindaco Toader Stoica e il Presidente del Riano Athletic Center, Tonino Doino, insieme a una delegazione ufficiale della FIGC.

Un calendario di prestigio

Il programma di test match internazionali trasformerà la struttura di Riano in un vero e proprio hub del calcio europeo. Dopo il doppio confronto con l'Ucraina, l'attenzione si sposta sulle prossime sfide in calendario:

Italia – Belgio: Martedì 24 febbraio (ore 14:30) e Giovedì 26 febbraio (ore 11:00).

Italia – Spagna: Martedì 3 marzo (ore 14:30) e Giovedì 5 marzo (ore 11:00).

L'organizzazione sottolinea come ospitare le maglie azzurre e le potenze del calcio mondiale contribuisca a promuovere la cultura dello sport professionale tra i giovanissimi. La partecipazione alle partite è aperta a tutti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS