Il grande calcio giovanile fa tappa a Riano: Azzurrini protagonisti al "Riano Athletic Center"

RIANO – Il territorio di Riano si conferma un polo d’eccellenza per lo sport internazionale . Il Riano Athletic Center è stato scelto come teatro per una prestigiosa serie di amichevoli che vedono impegnate le selezioni nazionali giovanili di Italia, Ucraina, Spagna e Belgio.

Un palcoscenico d’eccezione che mette a confronto i migliori talenti Under 15, Under 16 e Under 18 d'Europa, regalando agli appassionati locali e agli addetti ai lavori uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico.

Il debutto: Italia-Ucraina apre le danze

L’iniziativa ha preso ufficialmente il via martedì 17 febbraio, con il fischio d’inizio della sfida tra le nazionali Under 18 di Italia e Ucraina. All'evento inaugurale non è mancata la presenza delle istituzioni e della dirigenza sportiva, a testimonianza dell'importanza dell'evento per la comunità: presenti a bordo campo il Sindaco Luca Abbruzzetti, il Vicesindaco Toader Stoica e il Presidente del Riano Athletic Center, Tonino Doino, insieme a una delegazione ufficiale della FIGC.

Un calendario di prestigio

Il programma di test match internazionali trasformerà la struttura di Riano in un vero e proprio hub del calcio europeo. Dopo il doppio confronto con l'Ucraina, l'attenzione si sposta sulle prossime sfide in calendario:

Italia – Belgio: Martedì 24 febbraio (ore 14:30) e Giovedì 26 febbraio (ore 11:00).

Italia – Spagna: Martedì 3 marzo (ore 14:30) e Giovedì 5 marzo (ore 11:00).

L'organizzazione sottolinea come ospitare le maglie azzurre e le potenze del calcio mondiale contribuisca a promuovere la cultura dello sport professionale tra i giovanissimi. La partecipazione alle partite è aperta a tutti.