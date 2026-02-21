Corriere dello Sport.it
LND CARE, al via il nuovo Osservatorio per l’equità nel calcio dilettantistico

LND CARE, al via il nuovo Osservatorio per l’equità nel calcio dilettantistico

Comunità, Accesso, Rispetto, Equità: alla base dell'azione quotidiana. Idee, assist e buone pratiche per valorizzare le attività presenti sul territorio
3 min

Tra le linee del centrocampo, nel punto in cui si costruisce il gioco e si protegge l’equilibrio, nasce una nuova azione della Lega Nazionale Dilettanti. Il primo gol è arrivato il 20 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: si chiama LND CARE – Comunità, Accesso, Rispetto, Equità.

Un vero e proprio osservatorio di gioco, pensato come spazio di partecipazione e valorizzazione delle esperienze che promuovono equità e inclusione nel calcio dilettantistico. LND CARE scende in campo con una casella email dedicata (osservatoriocare@lnd.it) pronta a raccogliere assist, idee e buone pratiche da trasformare in reti a favore del pari accesso, dell’abbattimento delle barriere e della valorizzazione delle attività presenti sul territorio.

“LND CARE nasce per valorizzare l’impegno quotidiano delle nostre società nel costruire comunità sempre più inclusive, accessibili ed eque - ha dichiarato Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR della LND -. La giustizia sociale, per noi, significa garantire a tutti e tutte la possibilità di vivere lo sport come spazio di crescita, rispetto e partecipazione. Con questo Osservatorio vogliamo ascoltare il territorio, valorizzarne le esperienze e trasformarle in un patrimonio condiviso per tutto il sistema LND”.

Ascolto, condivisione e progettualità sono i pilastri di questa nuova formazione: società affiliate, dirigenti e protagonisti del movimento potranno raccontare cosa significa, nella pratica quotidiana, giocare la partita dell’inclusione, della coesione e delle pari opportunità.

La casella dedicata sarà il punto di raccolta per progetti innovativi, modelli organizzativi virtuosi e iniziative capaci di generare un impatto sociale positivo. Tutti i contributi verranno analizzati e smistati per macro-temi dall’Area CSR della LND, creando una vera e propria mappa del talento sociale espresso dal sistema dilettantistico. I dati, utilizzati in forma aggregata, serviranno a individuare nuove traiettorie di sviluppo, impostare future azioni strategiche e favorire la diffusione su scala nazionale di modelli replicabili.

All’interno di LND CARE verrà inoltre istituito il Premio LND CARE, destinato a celebrare ogni anno le migliori best practice segnalate dalle società dilettantistiche: un riconoscimento per chi, sul campo e fuori, dimostra che il calcio può essere strumento concreto di equità e crescita collettiva.

Il progetto consolida il ruolo della LND come istituzione capace di valorizzare il territorio, fare squadra con le comunità locali e costruire politiche di sviluppo fondate su esperienze reali, trasformando ogni buona pratica in un’azione decisiva per il futuro del calcio dilettantistico.

