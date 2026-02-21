LND CARE, al via il nuovo Osservatorio per l’equità nel calcio dilettantistico

Tra le linee del centrocampo, nel punto in cui si costruisce il gioco e si protegge l’equilibrio, nasce una nuova azione della Lega Nazionale Dilettanti. Il primo gol è arrivato il 20 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: si chiama LND CARE – Comunità, Accesso, Rispetto, Equità.



Un vero e proprio osservatorio di gioco, pensato come spazio di partecipazione e valorizzazione delle esperienze che promuovono equità e inclusione nel calcio dilettantistico. LND CARE scende in campo con una casella email dedicata (osservatoriocare@lnd.it) pronta a raccogliere assist, idee e buone pratiche da trasformare in reti a favore del pari accesso, dell’abbattimento delle barriere e della valorizzazione delle attività presenti sul territorio.



“LND CARE nasce per valorizzare l’impegno quotidiano delle nostre società nel costruire comunità sempre più inclusive, accessibili ed eque - ha dichiarato Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR della LND -. La giustizia sociale, per noi, significa garantire a tutti e tutte la possibilità di vivere lo sport come spazio di crescita, rispetto e partecipazione. Con questo Osservatorio vogliamo ascoltare il territorio, valorizzarne le esperienze e trasformarle in un patrimonio condiviso per tutto il sistema LND”.



Ascolto, condivisione e progettualità sono i pilastri di questa nuova formazione: società affiliate, dirigenti e protagonisti del movimento potranno raccontare cosa significa, nella pratica quotidiana, giocare la partita dell’inclusione, della coesione e delle pari opportunità.



La casella dedicata sarà il punto di raccolta per progetti innovativi, modelli organizzativi virtuosi e iniziative capaci di generare un impatto sociale positivo. Tutti i contributi verranno analizzati e smistati per macro-temi dall’Area CSR della LND, creando una vera e propria mappa del talento sociale espresso dal sistema dilettantistico. I dati, utilizzati in forma aggregata, serviranno a individuare nuove traiettorie di sviluppo, impostare future azioni strategiche e favorire la diffusione su scala nazionale di modelli replicabili.



All’interno di LND CARE verrà inoltre istituito il Premio LND CARE, destinato a celebrare ogni anno le migliori best practice segnalate dalle società dilettantistiche: un riconoscimento per chi, sul campo e fuori, dimostra che il calcio può essere strumento concreto di equità e crescita collettiva.



Il progetto consolida il ruolo della LND come istituzione capace di valorizzare il territorio, fare squadra con le comunità locali e costruire politiche di sviluppo fondate su esperienze reali, trasformando ogni buona pratica in un’azione decisiva per il futuro del calcio dilettantistico.