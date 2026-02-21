Sport Senza Confini continua a crescere: al via la terza edizione dedicata ai piccoli con disabilità

Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES , con il sostegno della Fondazione Conad ETS e di Procter & Gamble Italia, torna nel 2026 con 26 nuove giornate, per offrire nuove opportunità di accesso allo sport ai ragazzi con disabilità

Prosegue, per il terzo anno consecutivo, il progetto "Sport Senza Confini", l'iniziativa promossa da Procter & Gamble e da Fondazione Conad ETS che amplia il progetto della "scuola itinerante" ideata dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), rivolta ad atlete e atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere l'integrazione di bambini e ragazzi attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-sportive, favorendo inclusione, socializzazione e crescita personale.

Proprio in quest'ottica, l'edizione 2026 segna un'evoluzione importante: cresce infatti il coinvolgimento degli enti locali e delle realtà territoriali, in modo che ogni tappa diventi non solo un momento sportivo, ma un vero e proprio attivatore sociale, capace di lasciare un segno duraturo sul territorio e di stimolare percorsi continuativi di inclusione.

Il raduno non rappresenta un punto di arrivo, ma un seme: un'occasione per creare rete tra federazione, istituzioni, cooperative, associazioni e comunità locali, con l'obiettivo di costruire opportunità sportive sempre più accessibili e stabili nel tempo.

Il progetto, realizzato in collaborazione e con il supporto di Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia, ha registrato una crescita costante sin dalla sua prima edizione: nel 2024 ha coinvolto oltre 120 giovani under 14 con disabilità, con 11 raduni in 6 regioni italiane, mentre nel 2025 l'iniziativa ha ampliato ulteriormente il proprio raggio d'azione, raggiungendo 12 regioni italiane con 15 tappe complessive, coinvolgendo 224 bambini e ragazzi e 98 tecnici federali, confermandosi come un progetto in continua espansione e sempre più radicato sul territorio.

Complessivamente, nelle prime due edizioni, "Sport Senza Confini" ha coinvolto 344 giovani atleti con disabilità, attraversato 26 tappe e costruito una rete nazionale di competenze tecniche e relazioni territoriali, contribuendo in modo concreto alla diffusione della cultura dello sport paralimpico in Italia.

"Sport Senza Confini" si rivolge agli under 14 di tutte le discipline afferenti alla FISPES e mira ad ampliare, attraverso la pratica sportiva, le opportunità di integrazione sociale. Il progetto riconosce nello sport uno strumento fondamentale di crescita, capace di contribuire allo sviluppo personale, al benessere psicofisico e alla valorizzazione delle abilità individuali di bambini e ragazzi.

Gli eventi itineranti sono pensati per promuovere un'attività motoria sportiva mirata e continuativa, in grado di rafforzare l'inclusione all'interno del gruppo e di sostenere il percorso di crescita dell'autostima dei partecipanti. Centrale è anche l'azione di sensibilizzazione al rispetto delle diversità, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenti potenzialità e capacità di ciascuno.

Ogni appuntamento si svolge nell'ambito di un raduno collegiale nazionale, coordinato dallo staff tecnico della FISPES, durante il quale bambini e ragazzi hanno l'opportunità di partecipare a percorsi ludico-motori specifici. Le attività proposte sono progettate non solo per favorire il gioco e il divertimento, ma anche per sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e la valorizzazione delle potenzialità individuali, nel pieno rispetto delle diverse fasi del processo evolutivo.