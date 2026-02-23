DiSCo Lazio, presentato a Roma il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio D’Ambrosi

Si è svolta lunedì pomeriggio, presso l’Hub Culturale Moby Dick, la presentazione del libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio D’Ambrosi, promossa da DiSCo Lazio nell’ambito delle iniziative dedicate alla crescita culturale della comunità studentesca.



L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sul valore dello sport nel percorso di formazione della persona e sul suo riconoscimento nella Costituzione italiana. Il libro di Flavio D’Ambrosi, presidente della Federazione Italiana Pugilato e vicepresidente delle Fiamme Oro, propone una riflessione sul significato dello sport come esperienza educativa e come elemento capace di incidere profondamente nello sviluppo individuale e nella vita sociale, con particolare attenzione al ruolo che esso assume nella crescita dei giovani.



Alla presentazione, insieme all’autore, sono intervenuti Simone Foglio, presidente di DiSCo Lazio, Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e deputato della Repubblica, Roberto Massucci, Questore di Roma, Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Massimo Sacchetti, rettore dell’Università Foro Italico, Maria Spena, componente del Consiglio di amministrazione di Sport e Salute, Alessandro Cochi, presidente del CONI Lazio, il campione del mondo ISKA Mattia Faraoni, la medaglia d’oro olimpica di judo Pino Maddaloni e il preparatore atletico Fabrizio Iacorossi.



“Lo sport ha un valore formativo straordinario perché insegna ad affrontare le difficoltà, ad accettare le cadute e a trovare la forza per rialzarsi. È un insegnamento che accompagna i giovani anche nel loro percorso di studio e nella costruzione della propria identità, aiutandoli a sviluppare consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità”, ha dichiarato Simone Foglio, presidente di DiSCo Lazio.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di DiSCo Lazio volto a promuovere esperienze capaci di arricchire la formazione degli studenti. In questa direzione si colloca anche il progetto DiSCo Sport, avviato dall’ente per sviluppare competenze e favorire l’accesso degli studenti e dei laureati a opportunità formative e professionali nel settore sportivo, accompagnandoli in un percorso di crescita che unisce formazione ed esperienza.

