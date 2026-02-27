Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Ghali olimpico si racconta: “Pace valore universale in cui credere”© EPA

Ghali olimpico si racconta: “Pace valore universale in cui credere”

L'artista è stato tra i protagonisti della Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina e si racconta su L'Espresso
3 min

Ghali è il volto della cover e il grande protagonista dell’intervista di apertura de L'Espresso, il settimanale diretto da Emilio Carelli, in edicola da venerdì 27 febbraio.

L'artista, che non ha mai smesso di credere nel valore universale della pace si racconta a Beatrice Dondi senza tirarsi indietro. Come sempre.

Il giorno della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Ghali ha lanciato a sorpresa il brano Basta, un urlo, come lui stesso lo definisce, che trasforma il punto interrogativo in esclamativo. Uno show potente rimasto senza voce narrante in tv, il suo nome mai pronunciato durante la sua esibizione, come se non esistesse.

Ma parlare di pace e dialogo, per lui, significa ancora scatenare polemiche: «La parola pace diventa divisiva solo per chi ha bisogno dell’odio, perché tenendoci divisi è più facile controllarci. Il mio obiettivo è spingere ad approfondire chiunque mi ascolti».

Sulla sua identità italiana, nessun dubbio: “Sono stanco di sentirmi dire che non sono italiano nel Paese in cui sono nato e cresciuto. Io rappresento l'incontro tra le culture, e probabilmente è questo che fa davvero paura”.

 

