Riano rompe il silenzio: nasce il primo sportello antiviolenza della comunità

Un luogo di ascolto e professionalità

Il nuovo sportello non sarà solo un ufficio, ma uno spazio protetto dove le vittime potranno trovare accoglienza e competenza. Gestito dal Consorzio Valle del Tevere, il servizio garantirà gratuitamente:

Consulenza legale specializzata.

Supporto psicologico mirato.

Percorsi di accoglienza e orientamento.

Lo sportello sarà operativo con cadenza regolare ogni primo e terzo giovedì del mese, diventando un punto di riferimento continuativo per chiunque senta la necessità di uscire dall'isolamento.

La rete della solidarietà

L’apertura di questo spazio è il frutto di una sinergia virtuosa tra pubblico e privato. L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Consorzio per l'impegno operativo e alla Dott.ssa Cristiana Torelli della Farmacia Comunale Nappo – Belvedere, la cui sensibilità ha permesso di individuare e allestire i locali necessari.

"Nessuno deve sentirsi solo"

L'iniziativa nasce da una consapevolezza profonda: la battaglia contro la violenza si vince partendo dalla prossimità. In un momento storico in cui la cronaca ci ricorda quotidianamente l'urgenza di intervenire, Riano risponde con la presenza. Perché, come sottolineano i promotori dell'iniziativa, chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma il primo, fondamentale passo verso la riappropriazione della propria libertà.