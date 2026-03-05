Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
"Lisistrata e le altre": a Riano lo spettacolo contro la violenza sulle donne

"Lisistrata e le altre": a Riano lo spettacolo contro la violenza sulle donne

In occasione dell'8 marzo, il Comune di Riano presenta "Lisistrata e le altre": musica, prosa e poesia per riflettere sul ruolo della donna e dire no alla violenza
2 min

Verso l'8 marzo: a Riano va in scena "Lisistrata e le altre" contro la violenza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Riano invita tutta la cittadinanza a un appuntamento speciale all'insegna della cultura e della riflessione sociale. Domenica 8 marzo, il palco dell’Aula Magna dell’I.C. Giacomo Matteotti ospiterà lo spettacolo "Lisistrata e le altre".

Un viaggio tra storia, poesia e attualità

L’opera, scritta da Gianluca Lalli con la partecipazione di Dario Stillo, è una narrazione potente che attraversa i secoli. Partendo dal mito di Lisistrata — l'eroina di Aristofane che guidò lo sciopero del sesso per fermare la guerra — la rappresentazione esplora l'evoluzione del ruolo femminile nella società.

Non si tratta però solo di un omaggio storico: il focus della pièce è un grido contro la violenza sulle donne, un tema purtroppo ancora attuale. Attraverso un connubio originale di prosa, poesia e musica dal vivo, lo spettacolo dà voce alle vittime e celebra la forza della resilienza femminile.

Info e dettagli dell'evento

Il Comune di Riano conferma l'impegno verso la sensibilizzazione su temi cruciali, offrendo l'accesso libero a questa importante iniziativa culturale.

  • Quando: Domenica 8 marzo

  • Orario: Ore 17:30

  • Dove: Aula Magna dell’I.C. Giacomo Matteotti, Riano

  • Ingresso: Gratuito

Non mancare a questo momento di condivisione per celebrare l'universo femminile e riflettere insieme sul valore del rispetto e dell'uguaglianza.

#versolottomarzo #Riano #NoAllaViolenzaSulleDonne #Lisistrata #CulturaRiano

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS