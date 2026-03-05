"Lisistrata e le altre": a Riano lo spettacolo contro la violenza sulle donne
Verso l'8 marzo: a Riano va in scena "Lisistrata e le altre" contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Riano invita tutta la cittadinanza a un appuntamento speciale all'insegna della cultura e della riflessione sociale. Domenica 8 marzo, il palco dell’Aula Magna dell’I.C. Giacomo Matteotti ospiterà lo spettacolo "Lisistrata e le altre".
Un viaggio tra storia, poesia e attualità
L’opera, scritta da Gianluca Lalli con la partecipazione di Dario Stillo, è una narrazione potente che attraversa i secoli. Partendo dal mito di Lisistrata — l'eroina di Aristofane che guidò lo sciopero del sesso per fermare la guerra — la rappresentazione esplora l'evoluzione del ruolo femminile nella società.
Non si tratta però solo di un omaggio storico: il focus della pièce è un grido contro la violenza sulle donne, un tema purtroppo ancora attuale. Attraverso un connubio originale di prosa, poesia e musica dal vivo, lo spettacolo dà voce alle vittime e celebra la forza della resilienza femminile.
Info e dettagli dell'evento
Il Comune di Riano conferma l'impegno verso la sensibilizzazione su temi cruciali, offrendo l'accesso libero a questa importante iniziativa culturale.
Quando: Domenica 8 marzo
Orario: Ore 17:30
Dove: Aula Magna dell’I.C. Giacomo Matteotti, Riano
Ingresso: Gratuito
Non mancare a questo momento di condivisione per celebrare l'universo femminile e riflettere insieme sul valore del rispetto e dell'uguaglianza.
