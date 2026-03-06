Effetto Giochi Olimpici: gli italiani di corsa verso la salute

Gli italiani vanno di corsa verso la salute. Lo confermano i dati raccolti da un’interessante ricerca promossa da un'app di fitness specializzata che premia i passi effettuati contro la sedentarietà. Con una media di 9.150 passi al giorno, gli italiani superano ampiamente i parametri internazionali di benessere del 30%. Mentre le statistiche globali mettono spesso in guardia contro i rischi della pigrizia, l’Italia risponde con i fatti: i cittadini si muovono e lo fanno con una costanza superiore alle aspettative. A rivelarlo è un’analisi di Macadam, l’app di gamified tech for good che ha scelto il nostro Paese come mercato prioritario per il 2026, raggiungendo in soli tre anni la quota di 1,1 milioni di utenti sul territorio nazionale incentivando uno stile di vita virtuoso che è anche un antidoto contro i rischi delle principali malattie con costi sociali e reali davvero preoccupanti. In un panorama globale in cui la sedentarietà rappresenta il quarto fattore di rischio per la mortalità e pesa sui sistemi sanitari per oltre 50 miliardi di dollari l'anno, l'indagine di Macadam offre una fotografia oggettiva basata su circa 4 miliardi di passi tracciati in Italia. Si tratta di una massa critica di dati reali, equivalente a circa 75 volte la circonferenza della Terra, che posiziona gli utenti italiani su una soglia di eccellenza. Se la scienza medica indica infatti in 7.000 passi giornalieri il valore soglia per ottenere i benefici più significativi nella riduzione della mortalità e del rischio cardiovascolare, la media nazionale rilevata dall'applicazione è di ben 9.150 passi al giorno, superando del 30% il benchmark internazionale. L’analisi evidenzia inoltre come i grandi eventi sportivi agiscano da potente acceleratore del movimento quotidiano. Tra il 18 gennaio e il 18 febbraio, in concomitanza con i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l'attività fisica degli utenti italiani è cresciuta del 6,5% su base annua. L’effetto è stato ancora più marcato nelle aree metropolitane che hanno vissuto da vicino l'atmosfera della manifestazione: a Milano e Verona, il tasso di engagement dell'applicazione è balzato del 12%, a conferma di come lo spirito dei Giochi abbia rappresentato un incentivo diretto per migliaia di cittadini ad aumentare il proprio movimento quotidiano. «L’Italia si è rivelata uno dei nostri mercati più dinamici, smentendo i luoghi comuni: i nostri dati mostrano una popolazione con una propensione naturale al movimento che supera i parametri internazionali», ha dichiarato Benjamin Daudignac, CEO e Co-Founder di Macadam. «Eradicare la sedentarietà è una sfida globale che non si vince solo con l'informazione, ma agendo sulla motivazione quotidiana. Vedere che oltre un milione di italiani usa Macadam per superare i target di salute è la conferma che la tecnologia, se supportata dai giusti incentivi, può trasformare il benessere in un'abitudine spontanea e gratificante». Insomma, la consapevolezza sull'importanza della prevenzione attiva sta diventando parte integrante della routine degli italiani. La sfida alla sedentarietà si vince così: un passo alla volta.