Pellegrini illumina New York

We Do It Together, la società di produzione cinematografica no-profit dedicata alla promozione dell'emancipazione femminile attraverso il cinema e i media, ha presenta in anteprima per la Giornata Internazionale della donna 2026 la sua campagna globale I AM, un progetto ideato dalla fondatrice e presidente della casa di produzione, Chiara Tilesi, produttrice, regista e social impact nata a Firenze che si divide tra l’Italia e Los Angeles.

La campagna I AM presenta una serie di ritratti fotografici di grande impatto: trenta donne leader del cinema, della musica, della moda, della cultura, dei media, delle attività sportive e dell'advocacy. Ogni ritratto è abbinato alla scritta I AM, seguita da una parola scelta personalmente da ogni partecipante: una dichiarazione d'identità che trasforma l'espressione individuale in un atto collettivo di empowerment femminile. Così uniti ed in successione, i ritratti formano un'affermazione unitaria della femminilità contemporanea: consapevole, autonoma e plurale.