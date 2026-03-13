World Radio Day 2026: la radio è viva e si fa sentire

Si è conclusa con numeri da record l’edizione 2026 del World Radio Day , l’evento italiano ufficiale dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO e organizzato da Radio Speaker. L’evento, ospitato a Milano, ha registrato oltre 4.000 partecipanti in presenza al Talent Garden Calabiana, confermandosi il principale appuntamento italiano dedicato al mondo della radio. Straordinari anche i risultati digitali: la diretta streaming ha totalizzato 15.000 connessioni, mentre la copertura social ha superato 200.000 interazioni, a testimonianza di un coinvolgimento sempre più ampio e trasversale tra professionisti, creator, studenti e appassionati . Per un’intera giornata, speaker, editori, artisti e professionisti del settore si sono alternati sul palco per confrontarsi sui temi chiave del futuro della radio, tra innovazione tecnologica, nuovi linguaggi e trasformazioni del mercato audio.

Il 9 marzo sono saliti sul palco del Talent Garden Calabiana i più grandi nomi della radiofonia italiana e non solo, tra cui Gerry Scotti, Linus, Fabio Volo, Fabio Caressa e Roberto Ferrari (Radio Deejay), Marco Mazzoli, Jake La Furia, Camilla Ghini, Daniele Battaglia (Radio 105), Rosaria Renna e Filippo Firli (Radio Monte Carlo), Fabrizio Casinelli, Marco Caputo, Belen Rodriguez, Barty Colucci, Francesco Repice (Rai Radio), Melissa Greta e Andrea Rock (Virgin Radio), Antonio Visca, Marco Maisano, Mary Cacciola, Flavia Cercato, Stefano Meloccaro e Benny (Radio Capital), Marco e Raf (Radio Kiss Kiss), Matteo Campese, Niccolò Giustini, Carolina Russi Pettinelli e Luigi Santarelli (RTL 102.5), Massimiliano Menichetti (Radio Vaticana), Federico Silvestri (Radio 24), Massimiliano Montefusco (RDS), Daniele Biacchessi, Manuela Donghi e Roberto Poletti (Giornale Radio), e Rosario Donato (Confindustria Radio TV), insieme a numerosi altri nomi di spicco del settore. Fondamentale anche la partecipazione delle radio locali, motore della radiofonia italiana, rappresentate da Ilario Di Giovambattista (Radio Radio), Angelo De Robertis (Radio Norba), Rachele Miscioscia (Radio Babboleo), Davide Mannone, Jacopo Saliani e Federico Mancosu (Radio Globo), Grant Benson (Radio Morcote Internaational), Dino Brown (One Dance), Claudio Tozzo (Radio Studio Più) e Mattia Comin (Sphera Holding).

Grande emozione per la consegna del Premio EarOne Top of the Year 2025 ad Alfa, riconoscimento assegnato al brano più trasmesso dalle radio italiane nel corso dello scorso anno. A conquistare il titolo è stato il singolo “A me mi piace”, realizzato in collaborazione con Manu Chao, tra i tormentoni più amati e programmati dell’airplay nazionale.

Grande affluenza e partecipazione anche nell’Area Expo, che ha registrato un costante flusso di visitatori per tutta la durata della manifestazione. Decine di aziende del settore radiofonico, tecnologico e della comunicazione hanno animato gli spazi espositivi presentando prodotti, servizi e soluzioni dedicate al mondo dell’audio, del broadcasting e dei contenuti digitali. Un vero e proprio punto di incontro tra professionisti, editori, creator e brand, dove innovazione, networking e opportunità di collaborazione hanno reso l’area uno dei poli più dinamici e apprezzati dell’evento.

Pienone costante anche nella Sala Workshop, che ha ospitato numerosi appuntamenti dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale. I panel tematici e i momenti di approfondimento hanno coinvolto speaker, tecnici, autori, content creator e studenti interessati a sviluppare competenze nel settore radiofonico e digitale. Gli incontri hanno offerto strumenti pratici, case history ed esperienze dirette dei professionisti del settore, confermando la crescente attenzione verso la formazione specializzata e l’evoluzione delle competenze richieste dal mercato dell’audio.

Il World Radio Day ha vissuto una forte estensione digitale grazie alla collaborazione con X, Featured Social Platform ufficiale dell’evento. Tra gli spazi più visitati, grande interesse ha riscosso anche l’area podcast realizzata da KitRooms, official vodcast studio dell’evento. Qui numerosi ospiti, subito dopo il loro intervento sul palco principale, hanno partecipato a interviste e contenuti video esclusivi, contribuendo ad arricchire il racconto crossmediale della manifestazione. Un hub creativo che ha unito radio, podcasting e video, mostrando dal vivo l’evoluzione dei linguaggi e dei formati della comunicazione audio-digitale. L’evento, realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Municipio 5 di Milano, Rai Radio, Confindustria Radio Televisioni, FIMI, FCP Assoradio, SIAE e Aeranti Corallo, si conferma così un momento capace di unire tutta la filiera radiofonica italiana, creando uno spazio di dialogo unico tra broadcaster nazionali, radio locali, piattaforme digitali e nuove generazioni di professionisti.