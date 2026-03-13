Rivoluzione EdTech nello sport: l'innovazione di Sportwig conquista il CSI. La piattaforma formerà centomila tesserati

Milano – La formazione sportiva italiana entra in una nuova era digitale. Sportwig , l'innovativa piattaforma EdTech fondata e guidata da Mirko Clemente, annuncia oggi la sottoscrizione di un accordo strategico di 3 anni con il Centro Sportivo Italiano (CSI) , uno dei più grandi e storici enti di promozione sportiva in Italia.

L’intesa segna un traguardo fondamentale per Sportwig, la cui architettura tecnologica è stata scelta per diventare l'infrastruttura ufficiale e centralizzata per la formazione degli oltre 100000 tesserati del CSI su tutto il territorio nazionale.

Perché il CSI ha scelto l'innovazione di Sportwig In un settore in cui la formazione è spesso frammentata, il CSI ha individuato nella tecnologia di Sportwig la soluzione definitiva per digitalizzare e scalare i propri processi educativi. La scelta è ricaduta su Sportwig per le sue caratteristiche uniche nel panorama EdTech:

Infrastruttura White Label e Modello B2B: Sportwig non offre un semplice catalogo di corsi, ma un vero e proprio hub digitale personalizzabile (Academy). Questo permette al CSI di mantenere un'identità di brand coerente e autorevole, pur esternalizzando la complessità tecnologica.

Sportwig non offre un semplice catalogo di corsi, ma un vero e proprio personalizzabile (Academy). Questo permette al CSI di mantenere un'identità di brand coerente e autorevole, pur esternalizzando la complessità tecnologica. Gestione multi-livello e territoriale: La piattaforma consente a tutti i comitati locali del CSI di gestire in modo coordinato, autonomo e scalabile l'offerta formativa sul proprio territorio, abbattendo i limiti geografici.

La piattaforma consente a tutti i comitati locali del CSI di gestire in modo coordinato, autonomo e scalabile l'offerta formativa sul proprio territorio, abbattendo i limiti geografici. Tecnologia e Analytics avanzati: Strumenti all'avanguardia per l'erogazione di corsi on-demand e live, uniti a funzioni di tracciamento e data analytics che permettono di misurare l'efficacia dei percorsi, ottimizzare i costi della formazione e massimizzare il coinvolgimento degli utenti nel lungo periodo.

Strumenti all'avanguardia per l'erogazione di corsi on-demand e live, uniti a funzioni di tracciamento e che permettono di misurare l'efficacia dei percorsi, ottimizzare i costi della formazione e massimizzare il coinvolgimento degli utenti nel lungo periodo. Offerta trasversale: Un unico ecosistema capace di supportare percorsi tecnico-sportivi, ma anche moduli gestionali, educativi e valoriali.

«Il Centro Sportivo Italiano ha sempre considerato la formazione il cuore della propria missione educativa. Con questo accordo compiamo un passo importante: portiamo una tradizione costruita in ottant’anni di storia dentro gli strumenti del presente, per renderla ancora più accessibile, diffusa e capace di accompagnare le nuove generazioni di dirigenti, allenatori ed educatori sportivi.

La collaborazione con Sportwig ci permette di rafforzare l’unità del nostro sistema associativo, sostenendo il lavoro dei comitati territoriali e garantendo qualità, continuità e visione nazionale nei percorsi formativi. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di un investimento culturale: vogliamo che ogni tesserato possa crescere non solo nelle competenze sportive, ma anche nei valori educativi e sociali che da sempre contraddistinguono il CSI”. Vittorio Bosio, Presidente nazionale CSI ha inoltre sottolineato che “questa scelta guarda al futuro senza dimenticare ciò che siamo stati e ciò che continuiamo a essere: una comunità educativa che attraverso lo sport forma persone, prima ancora che atleti».