Inaugurazione cantiere: nasce la "Casa del Sapere e del Volontariato" a Riano

Un progetto per la rigenerazione urbana

L'intervento non è solo un'opera edilizia, ma un tassello fondamentale di una visione più ampia. Come dichiarato dal Sindaco Luca Abbruzzetti, il progetto è inserito nei Piani Urbani Integrati (PUI) della Città Metropolitana di Roma Capitale ed è interamente finanziato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

“Rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione urbana e la crescita sociale e culturale del territorio”, ha sottolineato il primo cittadino.

Cosa ospiterà la struttura

La Casa del Sapere e del Volontariato è stata concepita come uno spazio multifunzionale per abbattere le barriere sociali e favorire l'inclusione:

Teatro Civico: Uno spazio moderno per la cultura e le arti performative.

Sede per le Associazioni: Un'area dedicata al volontariato locale per rafforzare il senso di comunità.

Partecipazione Istituzionale

All'evento presenzierà anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, a testimonianza dell'importanza sovracomunale dell'opera e della sinergia tra gli enti locali.

L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento simbolico che darà inizio alla trasformazione di un'area chiave del paese.