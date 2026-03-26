Tutti contro le discriminazioni

In campo con gagliardetti con parole che mettono in fuorigioco il razzismo e ogni forma di discriminazione.

"Fair Play", "dialogo", "connessione", "rispetto", "diversità" sono le parole a centrocampo, che sono passate di "mano in mano" ai giocatori, per ribadire un messaggio forte: la partita contro le discriminazioni si gioca assieme.

Sui campi della Lega Dilettanti, i capitani e le capitane delle squadre, prima del fischio di inizio, si sono scambiati parole di rispetto con stendardi.

L'iniziativa " Dove c'è razzismo non c'è partita", che si inserisce come tappa della campagna social e negli stadi dedicata al rispetto, è stata ideata dall'Area CSR della Lega Dilettanti in sinergia con Treccani e patrocinata da UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La campagna si è sviluppata anche a livello social con la diffusione di messaggi che diventano avversari del razzismo e di tutte le forme di discriminazione con un focus sulla responsabilità dentro e fuori dal campo.