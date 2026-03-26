Auto, prevalgono le ibride (51%) e cresce il noleggio: nuovo modello di consumo in Italia

ROMA – Il mercato automobilistico italiano si trova in una fase di profonda trasformazione, sospeso tra transizione energetica, vincoli economici e cambiamenti nei comportamenti di acquisto. È quanto emerge dal secondo Rapporto dell’Osservatorio SUNRISE, promosso da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e presentato oggi al Museo Ara Pacis di Roma. Il Rapporto offre una lettura integrata del settore automotive, combinando analisi delle principali fonti statistiche con elaborazioni originali e un’indagine nazionale realizzata in collaborazione con l’ Istituto Piepoli su un campione di 3.000 cittadini italiani, rappresentativi per area geografica e dimensione dei Comuni.

L’indagine realizzata in collaborazione con l’ Istituto Piepoli rappresenta uno degli elementi più rilevanti del Rapporto e restituisce una fotografia dettagliata delle scelte e delle intenzioni degli italiani.

Il prezzo si conferma il principale criterio di acquisto, seguito dai costi di esercizio e dalla sicurezza del veicolo. Elementi come design, prestazioni o marca hanno invece un peso più limitato.

Circa un quarto degli intervistati ha acquistato un SUV , spesso per la maggiore sicurezza percepita e per il comfort, soprattutto nelle regioni del Sud. Guardando al futuro, oltre il 40% degli italiani prevede di acquistare un’auto nei prossimi tre anni . In circa un caso su cinque, l’acquisto servirà ad aumentare il numero di auto disponibili in famiglia.

Sul fronte delle alimentazioni, emerge un dato particolarmente significativo:

le intenzioni future di acquisto di auto elettriche arrivano al 12%

le ibride raccolgono quasi il 50% delle preferenze

Cresce anche l’interesse per formule alternative alla proprietà: leasing e noleggio passano dal 2% delle esperienze passate al 9% delle intenzioni future . Restano però forti barriere all’elettrico: prezzo elevato, carenza di infrastrutture e timori sull’autonomia. Inoltre, solo il 27% degli intervistati dichiara di poter ricaricare un’auto a casa o sul luogo di lavoro.

UN OSSERVATORIO PUBBLICO-PRIVATO PER GUIDARE LA TRANSIZIONE

L’Osservatorio SUNRISE, coordinato dal professor Ennio Cascetta, nasce dalla collaborazione tra istituzioni, università e grandi player industriali – tra cui Almaviva, Autostrade per l’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Fondazione Filippo Caracciolo dell’ACI e Iveco Group – e rappresenta un esempio avanzato di collaborazione pubblico-privata. L’iniziativa si inserisce nel perimetro di MOST, che coinvolge 24 università, il CNR e 24 grandi imprese con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per una mobilità sostenibile, digitale e inclusiva.

UN PARCO AUTO SEMPRE PIÙ NUMEROSO, MA PIÙ VECCHIO

Andando ad analizzare nel dettaglio i dati dell’Osservatorio SUNRISE si rende evidente un sistema in equilibrio instabile. Il parco auto italiano ha superato nel 2024 i 41 milioni di autovetture , con un rapporto di circa 0,7 auto per abitante e 1,6 per famiglia . Allo stesso tempo, il mercato delle nuove immatricolazioni resta inferiore ai livelli pre-pandemia, fermandosi a circa 1,6 milioni di nuove auto l’anno , mentre il mercato dell’usato supera i 5 milioni di passaggi di proprietà annui . Il risultato è un progressivo invecchiamento del parco circolante, con un’età media che supera ormai i 12-13 anni , elemento che incide sia sulle emissioni sia sull’efficienza complessiva del sistema.

SUV DOMINANTI E NUOVE MODALITÀ DI ACQUISTO

Cambia anche la composizione delle auto acquistate. Le vetture sono mediamente più grandi e più costose, con i SUV che rappresentano circa il 62% delle nuove immatricolazioni , mentre si riduce il peso delle auto più piccole. Parallelamente, si affermano modalità di accesso all’auto meno tradizionali: leasing e noleggio a lungo termine sono in crescita e rappresentano una quota sempre più rilevante del mercato, contribuendo potenzialmente a un ricambio più rapido del parco veicolare.

TRANSIZIONE ENERGETICA: IBRIDO PRIMO, ELETTRICO IN RITARDO

Sul fronte delle alimentazioni, il mercato italiano è in piena transizione ma ancora distante dai benchmark europei. Le auto ibride dominano con circa il 51% delle nuove immatricolazioni , seguite da benzina (24%), diesel (10%) ed elettrico puro, che si ferma a circa il 6% . Secondo l’Osservatorio SUNRISE, l’Italia presenta un ritardo di circa cinque anni nella diffusione delle auto elettriche rispetto ad altri Paesi europei.

IL COSTO TOTALE DI POSSESSO (TCO): NESSUNA TECNOLOGIA VINCE SEMPRE

Uno degli elementi più innovativi dello studio riguarda l’analisi del Total Cost of Ownership (TCO) , che considera l’intero ciclo di vita dell’auto: acquisto, svalutazione, carburante o energia, manutenzione, assicurazione e tasse. L’analisi – basata su centinaia di combinazioni tra tipologia di veicolo, utilizzo, sistemi di ricarica e incentivi – evidenzia che non esiste una tecnologia sempre più conveniente . Le auto a combustione o ibride risultano più vantaggiose per percorrenze basse e utilizzi brevi, mentre le auto elettriche diventano competitive con percorrenze elevate e possibilità di ricarica domestica. In molti casi, il costo complessivo tra tecnologie diverse è simile e fortemente influenzato da fattori esterni, come incentivi e costo dell’energia.

CATTANEO: “CONOSCERE PER DELIBERARE, DATI E OGGETTIVITÀ PER SCELTE EFFICACI”

La seconda edizione dell’Osservatorio Sunrise è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Onorevole Alessandro Cattaneo, Membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati; “Conoscere per deliberare: è questo il principio a cui mi rifaccio come legislatore. Per prendere le migliori decisioni servono dati, numeri e oggettività. L’Italia vanta una prestigiosa tradizione industriale nell’automotive, un settore strategico per PIL, lavoro e innovazione tecnologica, e va sostenuto con politiche pragmatiche, non ideologiche. Serve un mix di tecnologie – dall’elettrico ai biofuel, dall’idrogeno al green steel – per ridurre le emissioni in modo realistico e sostenibile. È fondamentale rafforzare la filiera europea, riducendo la dipendenza da Cina e altri Paesi, e garantire una competizione leale. Solo attraverso il dialogo con operatori e stakeholder si possono costruire leggi efficaci e sostenere una mobilità moderna, innovativa e rispettosa dell’ambiente. Ringrazio MOST per avermi coinvolto in un’iniziativa che ci offre un confronto diretto con chi ogni giorno opera sul campo”.

MONTANARI: “SERVONO DATI SOLIDI PER ORIENTARE SCELTE COMPLESSE”

“ Il Rapporto SUNRISE mostra con grande chiarezza quanto il mercato dell’auto sia oggi attraversato da dinamiche complesse e spesso contraddittorie: da un lato la spinta alla transizione energetica, dall’altro vincoli economici e infrastrutturali che rallentano il cambiamento” - ha dichiarato Gianmarco Montanari , Direttore Generale di MOST - “In questo contesto, il ruolo degli Osservatori è fondamentale: mettiamo a disposizione dati robusti, analisi indipendenti e strumenti di lettura che consentono a decisori pubblici, imprese e cittadini di orientarsi in modo più consapevole. Solo attraverso una base informativa solida è possibile progettare politiche efficaci e accompagnare davvero la trasformazione del settore verso modelli più sostenibili”.

CASCETTA: “TRANSIZIONE NON LINEARE, SERVONO POLITICHE FLESSIBILI E BASATE SUI DATI”

“ Le evidenze del Rapporto confermano che la transizione energetica nel settore automotive non è lineare né uniforme: non esiste una tecnologia dominante e le scelte dei consumatori dipendono fortemente dalle condizioni di utilizzo, dai costi e dalle caratteristiche territoriali” - ha commentato il professor Ennio Cascetta , Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Osservatorio SUNRISE - “Per questo è essenziale adottare un approccio pragmatico e basato sui dati, capace di riconoscere la pluralità delle soluzioni tecnologiche e di accompagnare cittadini e imprese lungo percorsi differenziati. Allo stesso tempo, emerge con forza la necessità di intervenire su fattori chiave come infrastrutture di ricarica, accessibilità economica e diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie”.