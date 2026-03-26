Auto, prevalgono le ibride (51%) e cresce il noleggio: nuovo modello di consumo in Italia
ROMA – Il mercato automobilistico italiano si trova in una fase di profonda trasformazione, sospeso tra transizione energetica, vincoli economici e cambiamenti nei comportamenti di acquisto. È quanto emerge dal secondo Rapporto dell’Osservatorio SUNRISE, promosso da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e presentato oggi al Museo Ara Pacis di Roma. Il Rapporto offre una lettura integrata del settore automotive, combinando analisi delle principali fonti statistiche con elaborazioni originali e un’indagine nazionale realizzata in collaborazione con l’Istituto Piepoli su un campione di 3.000 cittadini italiani, rappresentativi per area geografica e dimensione dei Comuni.
L’indagine realizzata in collaborazione con l’Istituto Piepoli rappresenta uno degli elementi più rilevanti del Rapporto e restituisce una fotografia dettagliata delle scelte e delle intenzioni degli italiani.
Il prezzo si conferma il principale criterio di acquisto, seguito dai costi di esercizio e dalla sicurezza del veicolo. Elementi come design, prestazioni o marca hanno invece un peso più limitato.
Circa un quarto degli intervistati ha acquistato un SUV, spesso per la maggiore sicurezza percepita e per il comfort, soprattutto nelle regioni del Sud. Guardando al futuro, oltre il 40% degli italiani prevede di acquistare un’auto nei prossimi tre anni. In circa un caso su cinque, l’acquisto servirà ad aumentare il numero di auto disponibili in famiglia.
Sul fronte delle alimentazioni, emerge un dato particolarmente significativo:
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le intenzioni future di acquisto di auto elettriche arrivano al 12%
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le ibride raccolgono quasi il 50% delle preferenze
Cresce anche l’interesse per formule alternative alla proprietà: leasing e noleggio passano dal 2% delle esperienze passate al 9% delle intenzioni future. Restano però forti barriere all’elettrico: prezzo elevato, carenza di infrastrutture e timori sull’autonomia. Inoltre, solo il 27% degli intervistati dichiara di poter ricaricare un’auto a casa o sul luogo di lavoro.
UN OSSERVATORIO PUBBLICO-PRIVATO PER GUIDARE LA TRANSIZIONE
L’Osservatorio SUNRISE, coordinato dal professor Ennio Cascetta, nasce dalla collaborazione tra istituzioni, università e grandi player industriali – tra cui Almaviva, Autostrade per l’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Fondazione Filippo Caracciolo dell’ACI e Iveco Group – e rappresenta un esempio avanzato di collaborazione pubblico-privata. L’iniziativa si inserisce nel perimetro di MOST, che coinvolge 24 università, il CNR e 24 grandi imprese con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per una mobilità sostenibile, digitale e inclusiva.
UN PARCO AUTO SEMPRE PIÙ NUMEROSO, MA PIÙ VECCHIO
Andando ad analizzare nel dettaglio i dati dell’Osservatorio SUNRISE si rende evidente un sistema in equilibrio instabile. Il parco auto italiano ha superato nel 2024 i 41 milioni di autovetture, con un rapporto di circa 0,7 auto per abitante e 1,6 per famiglia. Allo stesso tempo, il mercato delle nuove immatricolazioni resta inferiore ai livelli pre-pandemia, fermandosi a circa 1,6 milioni di nuove auto l’anno, mentre il mercato dell’usato supera i 5 milioni di passaggi di proprietà annui. Il risultato è un progressivo invecchiamento del parco circolante, con un’età media che supera ormai i 12-13 anni, elemento che incide sia sulle emissioni sia sull’efficienza complessiva del sistema.
SUV DOMINANTI E NUOVE MODALITÀ DI ACQUISTO
Cambia anche la composizione delle auto acquistate. Le vetture sono mediamente più grandi e più costose, con i SUV che rappresentano circa il 62% delle nuove immatricolazioni, mentre si riduce il peso delle auto più piccole. Parallelamente, si affermano modalità di accesso all’auto meno tradizionali: leasing e noleggio a lungo termine sono in crescita e rappresentano una quota sempre più rilevante del mercato, contribuendo potenzialmente a un ricambio più rapido del parco veicolare.
TRANSIZIONE ENERGETICA: IBRIDO PRIMO, ELETTRICO IN RITARDO
Sul fronte delle alimentazioni, il mercato italiano è in piena transizione ma ancora distante dai benchmark europei. Le auto ibride dominano con circa il 51% delle nuove immatricolazioni, seguite da benzina (24%), diesel (10%) ed elettrico puro, che si ferma a circa il 6%. Secondo l’Osservatorio SUNRISE, l’Italia presenta un ritardo di circa cinque anni nella diffusione delle auto elettriche rispetto ad altri Paesi europei.
IL COSTO TOTALE DI POSSESSO (TCO): NESSUNA TECNOLOGIA VINCE SEMPRE
Uno degli elementi più innovativi dello studio riguarda l’analisi del Total Cost of Ownership (TCO), che considera l’intero ciclo di vita dell’auto: acquisto, svalutazione, carburante o energia, manutenzione, assicurazione e tasse. L’analisi – basata su centinaia di combinazioni tra tipologia di veicolo, utilizzo, sistemi di ricarica e incentivi – evidenzia che non esiste una tecnologia sempre più conveniente. Le auto a combustione o ibride risultano più vantaggiose per percorrenze basse e utilizzi brevi, mentre le auto elettriche diventano competitive con percorrenze elevate e possibilità di ricarica domestica. In molti casi, il costo complessivo tra tecnologie diverse è simile e fortemente influenzato da fattori esterni, come incentivi e costo dell’energia.
CATTANEO: “CONOSCERE PER DELIBERARE, DATI E OGGETTIVITÀ PER SCELTE EFFICACI”
La seconda edizione dell’Osservatorio Sunrise è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Onorevole Alessandro Cattaneo, Membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati; “Conoscere per deliberare: è questo il principio a cui mi rifaccio come legislatore. Per prendere le migliori decisioni servono dati, numeri e oggettività. L’Italia vanta una prestigiosa tradizione industriale nell’automotive, un settore strategico per PIL, lavoro e innovazione tecnologica, e va sostenuto con politiche pragmatiche, non ideologiche. Serve un mix di tecnologie – dall’elettrico ai biofuel, dall’idrogeno al green steel – per ridurre le emissioni in modo realistico e sostenibile. È fondamentale rafforzare la filiera europea, riducendo la dipendenza da Cina e altri Paesi, e garantire una competizione leale. Solo attraverso il dialogo con operatori e stakeholder si possono costruire leggi efficaci e sostenere una mobilità moderna, innovativa e rispettosa dell’ambiente. Ringrazio MOST per avermi coinvolto in un’iniziativa che ci offre un confronto diretto con chi ogni giorno opera sul campo”.
MONTANARI: “SERVONO DATI SOLIDI PER ORIENTARE SCELTE COMPLESSE”
“Il Rapporto SUNRISE mostra con grande chiarezza quanto il mercato dell’auto sia oggi attraversato da dinamiche complesse e spesso contraddittorie: da un lato la spinta alla transizione energetica, dall’altro vincoli economici e infrastrutturali che rallentano il cambiamento” - ha dichiarato Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST - “In questo contesto, il ruolo degli Osservatori è fondamentale: mettiamo a disposizione dati robusti, analisi indipendenti e strumenti di lettura che consentono a decisori pubblici, imprese e cittadini di orientarsi in modo più consapevole. Solo attraverso una base informativa solida è possibile progettare politiche efficaci e accompagnare davvero la trasformazione del settore verso modelli più sostenibili”.
CASCETTA: “TRANSIZIONE NON LINEARE, SERVONO POLITICHE FLESSIBILI E BASATE SUI DATI”
“Le evidenze del Rapporto confermano che la transizione energetica nel settore automotive non è lineare né uniforme: non esiste una tecnologia dominante e le scelte dei consumatori dipendono fortemente dalle condizioni di utilizzo, dai costi e dalle caratteristiche territoriali” - ha commentato il professor Ennio Cascetta, Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Osservatorio SUNRISE - “Per questo è essenziale adottare un approccio pragmatico e basato sui dati, capace di riconoscere la pluralità delle soluzioni tecnologiche e di accompagnare cittadini e imprese lungo percorsi differenziati. Allo stesso tempo, emerge con forza la necessità di intervenire su fattori chiave come infrastrutture di ricarica, accessibilità economica e diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie”.
Il quadro delineato dall’Osservatorio SUNRISE evidenzia come il futuro della mobilità dipenderà dall’interazione tra fattori economici, innovazione tecnologica e comportamenti individuali. In un contesto caratterizzato da forte incertezza – legata ai costi dell’energia, alla volatilità dei prezzi e alle politiche pubbliche – la capacità di leggere i fenomeni in modo integrato diventa sempre più centrale. L’Osservatorio si conferma così uno strumento strategico per interpretare il cambiamento e supportare il sistema Paese nel percorso verso una mobilità più sostenibile.