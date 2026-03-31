Sport, dati e tecnologia: la laurea di H-FARM College che forma i nuovi protagonisti dell’industria sportiva

Lo sport oggi è molto più della competizione. È dati, tecnologia, strategia. Un’industria globale in profonda trasformazione, in cui intelligenza artificiale e analytics stanno ridefinendo ogni ambito: dalle performance degli atleti ai modelli di business, fino al modo in cui i fan vivono eventi e contenuti.

In questo scenario nasce il corso di laurea triennale in AI & Sports Management di H-FARM College, in partenza a settembre 2026. Il programma, interamente in lingua inglese, è progettato per formare i professionisti che guideranno il futuro dello sport e conferisce un titolo riconosciuto a livello internazionale grazie alla partnership con l’Università di Chichester (UK). “Il BSc in AI & Sports Management nasce per formare una nuova generazione di professionisti in grado di unire visione strategica, competenze manageriali e conoscenza delle tecnologie che stanno ridefinendo il mondo dello sport. In un settore sempre più guidato da innovazione, dati e capacità di adattamento, questo programma rappresenta un percorso di eccellenza”, commenta Nicola Innocentin, direttore scientifico dell’area sport management di H-FARM College.

Il programma unisce competenze manageriali, tecnologie emergenti e analisi dei dati in modo concreto e applicato. L’obiettivo è formare figure ibride, capaci di muoversi tra campo e business, tra performance sportiva e innovazione digitale. Il piano di studi combina una solida preparazione economico-manageriale con competenze tecnologiche e applicazioni specifiche per il settore sportivo, con approfondimenti su business, management, big data e intelligenza artificiale, performance e benessere umano, comunicazione e strategie di fan engagement.

La learning experience è immersiva e multidimensionale, in linea con la metodologia distintiva di H-FARM College: alle lezioni in aula, con teoria e pratica e il contributo di guest speaker, si affiancano hackathon, workshop, progetti con aziende e opportunità di lavoro “on the job” fin dal primo anno. Un modello che sviluppa competenze concrete e immediatamente spendibili.

Il percorso si sviluppa all’interno di un ecosistema integrato che connette gli studenti alle principali dimensioni dell’industria sportiva contemporanea. Attraverso un modello strutturato, entrano in relazione con otto ambiti chiave: dagli atleti, per comprendere mindset e performance, alle aziende – tra club, brand e organizzazioni sportive – fino ai coach, con un focus su leadership ed execution. Il confronto si estende anche alle federazioni, per approfondire governance e dinamiche istituzionali, e a un’esposizione multi-sport che amplia la visione sui diversi mercati. Completano il percorso l’attenzione ai sistemi di performance e benessere umano, il lavoro con partner tecnologici e data-driven e l’interazione con il mondo media e content, oggi centrale per fan engagement e monetizzazione. Un approccio che consente di sviluppare una visione concreta, completa e aggiornata dell’industria sportiva.

Alla base c’è un ecosistema unico in Italia. H-FARM è da sempre un punto di riferimento per innovazione, tecnologia e startup, un ambiente dove education e mondo del lavoro si incontrano quotidianamente. Gli studenti hanno accesso a un network ampio e qualificato di aziende e partner, partecipano a progetti concreti e costruiscono relazioni che diventano un vero acceleratore di carriera. Parte di H-FARM è la Sports Academy, che accompagna la crescita degli studenti-atleti e che vanta partnership importanti tra cui quella con MAHD, l’accademia dell’Arabia Saudita per l’eccellenza sportiva.

In questa direzione si inseriscono anche nuove partnership strategiche, tra cui un accordo in fase di finalizzazione con una importante squadra di Serie A, a conferma della crescente integrazione del College all’interno dell’industria sportiva.

Studiare in H-FARM College significa vivere un’esperienza internazionale: una community con studenti provenienti da oltre 30 Paesi, programmi sviluppati con università partner riconosciute a livello globale e un ambiente che favorisce apertura mentale, confronto e connessioni. Un contesto ideale per prepararsi a un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo. I risultati confermano l’efficacia del modello: il 92% degli studenti trova lavoro entro sei mesi dalla laurea e il 40% avvia il proprio percorso professionale nelle aziende dove hanno svolto il tirocinio durante gli studi.

In un mondo dello sport sempre più guidato da dati e innovazione, servono competenze solide, visione e accesso diretto all’industria. Il Bachelor in AI & Sports Management di H-FARM College nasce per rispondere a questa esigenza, trasformando la passione per lo sport in una carriera concreta.

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