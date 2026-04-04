A Tommaso Fumagalli il premio Costruiamo Gentilezza nello sport

Un gesto di gentilezza e fair play che ha richiamato l'attenzione di tutto lo stadio e che è stato applaudito dai tifosi della sua squadra e di quella avversaria. Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, lunedì 6 aprile prima di Reggiana-Pescara, verrà consegnato a Tommaso Fumagalli. Il giocatore è stato autore di un gesto di alto valore sportivo e profondo significato, nella partita giocata con il FC Südtirol, quando al 66° minuto, il portiere biancorosso Alessio Cragno ha accusato un problema fisico. L'attaccante della Reggiana trovatosi a ridosso dell’azione, ha scelto di non approfittare della situazione potenzialmente favorevole e ha deciso di indirizzare volontariamente il pallone in fallo laterale per consentire l’immediato ingresso dei soccorsi.

La segnalazione di questo gesto ha fatto il giro sul web ed è arrivato fino in Toscana dove è stato indicato come meritevole dalla Dirigente Scolastica, Rossana Condello e dagli studenti e studentesse dell'IC V. Galilei di Pisa, prima scuola riconosciuta come comunità scolastica costruttrice di gentilezza in Italia.

A donare il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Tommaso Fumagalli, che consiste nella consegna di una maglia disegnata dai bambini in una sorta di investitura ad ambasciatore di gentilezza, saranno Gaia Simonetti, ideatrice dello stesso Premio e rappresentante di USSI Toscana (Gruppo dei giornalisti sportivi), la dirigente scolastica Rossana Condello con la Sua Vicaria Germana delle Canne/Grinch Gentile e Anna Vitiello, ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza. Alla consegna ha collaborato anche l'USSI Emilia-Romagna.

Dalla sua nascita, nella primavera del 2022, il riconoscimento, promosso da USSI Toscana e dall'Associazione Cor et Amor, ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario e dalla sua ospitalità ad una famiglia fuggita dalla guerra. Nel tempo, è stato assegnato con la consegna della maglia, a cui ha partecipato in più tappe anche Chiara Castellani, Vicepresidente di Costruiamo Gentilezza, a oltre 35 donne e uomini di sport, tra cui Claudio Ranieri, Javier Zanetti, Federica Cappelletti, Luka Modric, Kristian Ghedina, Tennis Club Giotto Arezzo e Daniele Cassioli.