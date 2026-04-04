Cinema e nuove promesse: il percorso di Flavio Pagni tra set internazionali e radici toscane

Nel panorama delle nuove generazioni di interpreti italiani si sta facendo spazio Flavio Pagni , attore nato a Livorno nel 1995, la cui traiettoria artistica unisce preparazione, presenza scenica e profondità emotiva. Appartenente a quella rara categoria di giovani attori capaci di coniugare rigore e intensità, Pagni si distingue per un profilo definito e riconoscibile. Alto 185 cm, dallo sguardo magnetico castano-verde e dai tratti intensi, incarna un equilibrio naturale tra eleganza e fisicità, qualità che lo rendono incisivo sia sullo schermo che sul palcoscenico. Figlio di un giardiniere e paesaggista e di una pittrice (entrambi toscani), cresce in un ambiente in cui estetica e manualità convivono. Un’impronta che si riflette anche nella sua passione per il restauro di vespe d’epoca, espressione di un legame profondo con la tradizione e il saper fare.

Proprio nel 2026, anno in cui si celebrano gli 80 anni della Vespa, l'hobby assume un valore ancora più simbolico, richiamando uno dei marchi più iconici dello stile e dell’ingegno italiano. Il percorso professionale di Flavio prende avvio nel mondo della moda, appena ventenne, come modello per brand prestigiosi quali Versace, Les Hommes e Musani Couture. Tuttavia, il suo sviluppo artistico si fonda su una preparazione rigorosa, proseguita con professionisti di alto profilo, che gli consente di consolidare una base tecnica solida e versatile.

Il 2025 segna un passaggio significativo nella sua carriera: è protagonista e interprete in numerose produzioni tra cinema e fiction, collaborando con registi di rilievo e partecipando a progetti di respiro internazionale, tra cui “La Signora Volpe 3” con Emilia Fox e “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio, attualmente disponibile in anteprima su RaiPlay.

Parallelamente, è tra gli interpreti principali del cortometraggio “Oltre”, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, in cui veste i panni di un soldato rumeno sotto la regia di Viorel Rusca, confermando la sua versatilità anche in ruoli storici e drammatici. Sportivo e determinato, pratica motocross, trekking e nuoto, trasferendo nella recitazione la stessa costanza e determinazione che caratterizzano il suo stile di vita. Profondamente cattolico, porta sempre con sé un’immagine della Madonna di Montenero, figura a cui è particolarmente legato, in virtù di un evento straordinario legato alla sua nascita che ne ha rafforzato una fede autentica e discreta.

Di recente è entrato sotto la guida del noto personal manager Walter Garibaldi (pronipote del celebre Giuseppe Garibaldi, eroe dei due mondi), che segue artisti popolari e affermati del panorama italiano come Kaspar Capparoni, Brigitta Boccoli, Maria Giovanna Elmi, Michela Miti, Gaia Zucchi, Stefano Orfei e altri, accompagnandoli nello sviluppo e nel consolidamento delle loro carriere. Chi lavora con Flavio ne evidenzia serietà, umiltà e una qualità sempre più rara: la capacità di ascolto. Pagni è un attore che studia, osserva e cresce costantemente, senza mai adagiarsi sui risultati già raggiunti e tra gli addetti ai lavori, il suo nome circola con crescente convinzione: è una promessa concreta su cui puntare, destinata a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama cinematografico e televisivo italiano e internazionale.