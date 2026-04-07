Rocchetta e Strawoman, insieme per la salute delle donne

Torna StraWoman , la corsa non competitiva che da quindici anni attraversa l’Italia coinvolgendo migliaia di partecipanti in giornate dedicate allo sport, al benessere psico-fisico e al divertimento. Anche quest’anno Acqua Rocchetta è main sponsor dell’iniziativa per promuovere uno stile di vita attivo e l’attenzione al benessere femminile. Movimento e corretta idratazione sono due alleati fondamentali per sentirsi bene ogni giorno, ed è proprio questo legame naturale a rendere Rocchetta e StraWoman partner ideali di un progetto che mette al centro energia, salute e vitalità.

Rocchetta è un’acqua oligominerale iposodica, leggera e attiva, attenta alle esigenze delle donne che vogliono prendersi cura di sé. Rocchetta, Acqua della Salute, depura l’organismo perché, grazie alla sua particolare composizione, viene convogliata velocemente nei reni e stimola la diuresi, favorendo l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Anche la corsa rappresenta un’importante fonte di benessere: migliora l’efficienza di cuore e polmoni, aiuta a mantenere il peso corporeo sotto controllo, rafforza ossa e muscoli e contribuisce a ridurre lo stress, migliorando così anche l’equilibrio mentale.

Correre insieme, come accade nelle tappe di StraWoman, rende l’esperienza ancora più divertente e motivante. StraWoman, inoltre, promuove un’importante iniziativa sociale. Con gli Spazi Donna WeWorld offre luoghi di ascolto alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Acqua Rocchetta condivide e sostiene la lotta alla violenza sulle donne.

Rocchetta, in qualità di main sponsor, sarà presente con il suo logo nello StraWoman Village e su tutto il merchandising (t-shirt gara, pettorina e bag ufficiali dell'evento; portale/arco di partenza/arrivo, nastri di partenza e arrivo, palco e striscioni); inoltre fornirà le sue bottiglie d’acqua da 0,5lt ai partecipanti che arriveranno al traguardo. A supporto dell’iniziativa, Rocchetta accompagnerà il tour con una campagna stampa e radio su testate ed emittenti locali, per dare massima visibilità alle tappe della corsa e ai valori che l’evento promuove.

Segnaliamo le prossime tappe del tour di StraWoman con Rocchetta: Bologna, domenica 26 aprile; Brescia, domenica 3 maggio; Milano, domenica 10 maggio; Piacenza, sabato 16 maggio; Parma, domenica 31 maggio; Bergamo, sabato 13 giugno; Como, sabato 20 giugno; Gadesco Pieve Delmona (Cremona), domenica 20 settembre; Rozzano, domenica 27 settembre; Varese, domenica 4 ottobre; Monza, domenica 11 ottobre; Torino, domenica 18 ottobre; Novara, sabato 21 novembre; Roma, domenica 25 ottobre. Visita il sito www.strawoman.com per saperne di più. Un appuntamento aperto a tutte le donne che vogliono muoversi, stare bene e condividere una giornata di sport e divertimento (insieme anche ai propri accompagnatori).