A Tommaso Fumagalli consegnato il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport

Prima del fischio di inizio di Reggiana-Pescara, in campo è stato consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. A riceverlo, il giocatore della Reggiana, Tommaso Fumagalli, che è stato autore di un gesto di gentilezza nel match con il Sudtirol, riconosciuto da tutto lo stadio.

A consegnare il Premio sono state Gaia Simonetti per Ussi Toscana (Gruppo dei giornalisti sportivi), la dirigente scolastica Rossana Condello con la sua vicaria Germana delle Canne/Grinch Gentile e Anna Vitiello, ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza. Alla premiazione ha collaborato anche l'USSI Emilia-Romagna.

La segnalazione del gesto di gentilezza e fair play ha fatto il giro sul web ed è arrivato fino in Toscana dove è stato indicato come meritevole dagli studenti e studentesse dell'IC V. Galilei di Pisa, prima scuola riconosciuta come comunità scolastica costruttrice di gentilezza in Italia.