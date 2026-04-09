Ready to play: Fipminitalia arriva a Civitavecchia

Dopo il grande successo della tappa di apertura organizzata a Benevento, riparte da Civitavecchia READY TO PLAY #FIPMINITALIA , il nuovissimo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. L’appuntamento è per sabato 11 aprile, a partire dalle 10.30, in piazza della Vita. L’obiettivo di READY TO PLAY #FIPMINITALIA è quello di avvicinare i più giovani allo sport, attraverso il gioco e l’attività fisica, promuovendo lo spirito di squadra, il rispetto per le regole e la passione per il movimento. Testimonial d’eccezione, a Civitavecchia, sarà Matteo Cicinelli. Romano, classe 1998, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, si è classificato al quinto posto a Parigi 2024, in occasione della sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici.

Agli Europei di Budapest, nel 2024, ha conquistato l’oro nella staffetta maschile insieme a Giorgio Malan. Nel palmares personale anche un bronzo ai Giochi Europei del 2023 nella gara a squadre maschile, una vittoria in World Cup in Egitto nel 2025 e, nello stesso anno, un argento in World Cup in Bulgaria. I giovani partecipanti avranno l’opportunità di incontrarlo all’interno del villaggio sportivo allestito in piazza della Vita, aperto a tutti e con ingresso gratuito, dove saranno organizzate attività e giochi ispirati al Pentathlon Moderno. Presenti anche i tecnici della federazione. Durante le tappe di READY TO PLAY #FIPMINITALIA, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di scoprire tutti i segreti della PENTA FORCE, cioè della squadra formata da cinque supereroi, ciascuno dei quali incarna lo spirito e la disciplina di una delle prove del Pentathlon Moderno: Blady per la scherma, Splash per il nuoto, RunStar per la corsa, Laserix per il tiro con pistola laser e Jumpy per l’Obstacle