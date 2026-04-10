Domenica 12 aprile torna Vivicittà: in 40 città si correrà per l’inclusione, la pace e i diritti

La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 40 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 12 aprile. Si correrà tutti contemporaneamente e per le città che sceglieranno il percorso di 10 chilometri è prevista la classifica unica compensata tra tutti i partecipanti, sulla base dei coefficienti di compensazione tra i vari profili altimetrici dei percorsi , elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni. È prevista una speciale classifica per i giornalisti che prenderanno parte alla manifestazione, che verrà realizzata in collaborazione con Ussi.

Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per passeggiate ludico motorie di 3/4 km, con famiglie e scolaresche che animeranno parchi e piazze. Si correrà anche negli istituti penitenziari e minorili di molte città italiane.

Vivicittà è organizzata dall’Uisp, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Vivicittà gode della collaborazione della Fidal-Federazione Italiana di Atletica Leggera, dell’Ussi e della Nazionale delle Giornaliste e Giornalisti asd. Partner della manifestazione è Marsh, broker assicurativo, e media partner sono Radio 1 Rai e Corriere dello Sport.

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