Fiaccola della Prevenzione, il 7 maggio a Napoli l’accensione

Nel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli l’accensione della Fiaccola della Prevenzione. Il 7 maggio a Napoli, a bordo della MSC Divina, si terrà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione, iniziativa promossa dalla Fondazione Fioravante Polito e dedicata a Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani, Raffaele Pisano e a tutti gli angeli dello sport.