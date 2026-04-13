Fiaccola della Prevenzione, il 7 maggio a Napoli l’accensione
Nel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli l’accensione della Fiaccola della Prevenzione. Il 7 maggio a Napoli, a bordo della MSC Divina, si terrà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione, iniziativa promossa dalla Fondazione Fioravante Polito e dedicata a Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani, Raffaele Pisano e a tutti gli angeli dello sport.
L’evento assume un significato ancora più forte nel ricordo di Piermario Morosini, a 14 anni dalla sua scomparsa, e rinnova l’impegno a favore della prevenzione sanitaria nello sport. Al centro del messaggio anche il tema del passaporto ematico, strumento fondamentale per rafforzare i controlli e la tutela della salute degli atleti attraverso un monitoraggio costante nel tempo. La Fiaccola della Prevenzione vuole essere non solo un simbolo di memoria, ma anche un richiamo concreto alla responsabilità e alla difesa della vita.