Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fiaccola della Prevenzione, il 7 maggio a Napoli l’accensione

Fiaccola della Prevenzione, il 7 maggio a Napoli l’accensione

Nel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport
1 min

Nel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli l’accensione della Fiaccola della Prevenzione. Il 7 maggio a Napoli, a bordo della MSC Divina, si terrà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione, iniziativa promossa dalla Fondazione Fioravante Polito e dedicata a Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani, Raffaele Pisano e a tutti gli angeli dello sport.

L’evento assume un significato ancora più forte nel ricordo di Piermario Morosini, a 14 anni dalla sua scomparsa, e rinnova l’impegno a favore della prevenzione sanitaria nello sport. Al centro del messaggio anche il tema del passaporto ematico, strumento fondamentale per rafforzare i controlli e la tutela della salute degli atleti attraverso un monitoraggio costante nel tempo. La Fiaccola della Prevenzione vuole essere non solo un simbolo di memoria, ma anche un richiamo concreto alla responsabilità e alla difesa della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS