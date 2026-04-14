Sport, a Cozzoli il Premio Speciale Alberoandronico in Campidoglio

Lo sport come infrastruttura sociale e industria del Paese , raccontato e interpretato con visione in un libro per tutti, dagli appassionati agli addetti ai lavori, dai manager e alle nuove generazioni. È questo il cuore del riconoscimento assegnato oggi a Vito Cozzoli , Amministratore delegato di Autostrade dello Stato, premiato a Roma con il Premio Speciale Alberoandronico , giunto alla XX edizione.

La cerimonia si è svolta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, dove Cozzoli è stato insignito per il libro “L’anima sociale e industriale dello sport” (edizioni Piemme), con prefazione di Beppe Marotta. L’opera esalta e spiega il ruolo dello sport come motore economico, sociale e di coesione, e ripercorre le tappe più importanti degli anni di Cozzoli alla guida di Sport e Salute come Presidente e Amministratore Delegato tra il 2020 e il 2023. Il Premio Albero Andronico, promosso dall’omonima associazione culturale, valorizza la lingua italiana e le arti nelle loro diverse forme espressive – dalla poesia alla narrativa, dalla fotografia al cortometraggio fino alla pittura – ed è sostenuto da una giuria composta da esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport e dello spettacolo.

“Per il suo impegno nel valorizzare lo sport come strumento di crescita sociale e culturale, evidenziandone il ruolo oltre la competizione, promuovendo inclusione, benessere e coesione. Un esempio di guida e passione nella cultura sportiva italiana”, la motivazione del Premio a Cozzoli. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha assunto carattere internazionale ed è stata insignita, tra il 2009 e il 2014, di una medaglia di rappresentanza da parte dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.