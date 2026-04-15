Skifidol Italian Brainrot lancia la Serie 4: arrivano le nuove carte promo e i nuovi Cuties 3D!

Una nuova ondata di follia, e ironia psichedelica è pronta a conquistare edicole e fan: Skifidol Italian Brainrot TM presenta la Serie 4 - Cuties 3D , un’uscita esclusiva che unisce il mondo delle trading card a quello delle miniature da collezione, rafforzando ulteriormente uno dei fenomeni più virali e originali del momento.

La nuova serie introduce 12 carte promo in edizione limitata, abbinate a 12 inediti Cuties 3D, pensati per arricchire l’esperienza di gioco e ampliare l’universo visivo e narrativo del brand. Un formato che non è solo collezionabile, ma profondamente immersivo: ogni elemento diventa parte di un ecosistema creativo riconoscibile e in continua evoluzione.

Disponibile solo in edicola con la rivista Officina Edicola, ogni confezione al costo di soli € 3,50 include 1 Cuties 3D e 1 carta promo esclusiva, offrendo ai fan un accesso diretto e continuativo alla collezione e incentivando dinamiche di ricerca, scambio e completamento della serie.

Il lancio della Serie 4 si inserisce in un momento di straordinaria crescita per il brand: in pochi mesi, Skifidol Italian Brainrot TM ha superato i 50 milioni di prodotti distribuiti, generando oltre 1 miliardo di visualizzazioni a livello globale e dando vita a una community sempre più ampia e attiva. Sul fronte gaming, l’esperienza digitale collegata ha coinvolto oltre 5 milioni di giocatori su Roblox, con picchi di migliaia di utenti contemporanei.

Un successo che si riflette anche nell’impatto culturale del fenomeno, diventato un vero linguaggio per le nuove generazioni: in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni seguono quotidianamente i contenuti Skifidol, contribuendo alla diffusione virale dei suoi personaggi e del suo immaginario.

“Con la Serie 4 - Cuties 3D continuiamo ad arricchire l’universo Skifidol Italian Brainrot TM con nuovi contenuti capaci di sorprendere e coinvolgere la nostra community, unendo collezionismo, creatività e gioco in un’esperienza sempre più completa. La straordinaria risposta del pubblico in questi mesi e il riconoscimento ottenuto ieri ai Bologna Licensing Awards 2026, dove Skifidol Italian Brainrot TM è stato premiato come Best Rising Star Property of the Year, confermano la forza del progetto e il suo potenziale di crescita anche a livello internazionale”, dichiara Andrea Marchesi, Amministratore Delegato di Officina Comunicazione.

L’originale Skifidol Italian Brainrot TM Trading Card Game si conferma così molto più di un semplice gioco di carte: è un universo creativo in continua espansione, dove i giocatori possono potenziare il proprio mazzo e sfidarsi in epiche battaglie nonsense, cifra distintiva e immediatamente riconoscibile del brand.

Con questa nuova release, Skifidol Italian Brainrot TM consolida il proprio posizionamento nel panorama del collezionabile contemporaneo, intercettando le nuove generazioni attraverso un mix unico di estetica, ironia e gameplay, e ampliando ulteriormente una property che oggi conta oltre 750 personaggi e più di 1.000 articoli stampa a livello internazionale.

Il Trading Card Game Skifidol Italian Brainrot TM è sviluppato con il supporto dell’intelligenza artificiale, elemento che contribuisce ad alimentare la continua espansione creativa dell’universo Skifidol.