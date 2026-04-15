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Tiziano Cavaliere all’Asino che vola con il tributo a Bob Marley

Tiziano Cavaliere all’Asino che vola con il tributo a Bob Marley

Si terrà giovedì 16 aprile il concerto dedicato al grande artista giamaicano scomparso agli inizi degli anni 80
1 min

L'appuntamento è giovedì all'Asilo che vola nel segno di Bob Marley. Lui è Tiziano Cavaliere, cantante e contrabbassista con una lunga carriera sulla scena musicale italiana. All’attivo diversi album di musica italiana dagli anni 90, tra i finalisti dell’ultima edizione di The Voice Senior. Proprio su Rai Uno Tiziano, con il suo inseparabile contrabbasso, ha riportato un genere musicale ed un artista sempre poco celebrati sulla tv mainstream e proprio Antonella Clerici e tutto il pubblico in studio si sono lasciati trasportare da voce e contrabbasso. Le performance di Tiziano sono diventate subito virali in tutto il mondo con numeri importanti, da qui l’idea di fare un vero e proprio tour nei club italiani.

Il tributo che l’artista sta portando in giro per l’Italia è un mix delle più belle canzoni di Marley rivisitate in una chiave Jazz, Funk e Reggae. Il trio è composto da: Tiziano Cavaliere (voce e contrabbasso) Pino Di Pietro (voce Tastiere) Gabriele Boria (voce e batteria).

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