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Debutta Gamma Waves: giocare oggi il gioco di domani  

Debutta Gamma Waves: giocare oggi il gioco di domani  

La società di investimento capitale fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini dedicata alla creazione di nuovo valore nello sport
1 min

AMSTERDAM-Gamma Waves, una società di investimento in capitale permanente, con l'ambizione di creare una piattaforma innovativa dedicata allo sport, debutta oggi. Basata ad Amsterdam, l'azienda è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, allo scopo di creare nuovo valore in:

  • Sport IPs (proprietà intellettuali): risorse in settori di grande interesse a livello globale, come pallacanestro, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., con portata e credibilità uniche;
  • Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano ad ampliarsi perché, da soli, non hanno gli incentivi e la distribuzione sufficienti per affermarsi assieme alle IP.

Gamma Waves mira a colmare questo divario creando una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech.

 

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