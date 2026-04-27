Fans have more friends: Heineken celebra le passioni condivise che creano nuove connessioni tra fan

Heineken lancia in Italia Fans Have More Friends , la nuova piattaforma globale di sponsorizzazione che nasce da una convinzione semplice: una passione condivisa è uno dei modi più immediati ed efficaci per creare nuove connessioni tra le persone, anche quando non si conoscono. Radicata nello storico ruolo di Heineken, da sempre impegnata per promuovere la creazione di connessioni sociali , e ispirata all'omonimo libro (Fans Have More Friends) di Ben Valenta e David Sikorjak, la piattaforma racconta il fandom come molto più di una passione : un linguaggio universale che unisce, crea legami e trasforma momenti individuali in esperienze condivise.

Attiva per tutto il 2026, Fans Have More Friends è la prima piattaforma con cui Heineken riunisce sotto un'unica visione le sue sponsorizzazioni nel calcio, nella Formula 1 e nei festival musicali, accomunate da un insight centrale: i fan hanno più amici di quello che pensano. L'obiettivo del brand è chiaro: mostrare come la condivisione della stessa passione è una leva per arricchire le relazioni sociali in un'epoca che sembra essere sempre più segnata dalla solitudine. In Italia, la campagna prende vita attraverso un TVC dedicato alla UEFA Champions League, uno Spot digital incentrato sulla musica, con protagonisti gli Ambassador del brand Max Verstappen e Virgil Van Dijk, rispettivamente on air e online a partire dal 26 aprile, e uno dedicato alla F1, con protagonista Martin Garrix, on-air ad agosto.

Il Fandom, dove nascono le passioni più vere

Secondo i dati della nuova ricerca globale commissionata da Heineken, con focus sull'Italia, il fandom è un vero catalizzatore sociale: per il 68% delle persone è una porta d'ingresso verso nuove amicizie, un modo naturale per incontrare qualcuno che, almeno per una sera, sente le stesse emozioni. E non si tratta di connessioni superficiali. Per il 43%, le relazioni più strette nascono proprio da una partita vista insieme o da un concerto vissuto fianco a fianco, cantando a squarciagola. Non sorprende, quindi, che il 66% riconosca nel fandom una vera forza aggregante, capace di rafforzare i legami e alimentare un senso profondo di appartenenza. Quando le passioni si condividono, le emozioni si amplificano, soprattutto nel calcio: il 62% degli italiani dichiara che guardare una partita insieme migliora l'esperienza, anche tra tifosi di squadre diverse. Il 75% trova i momenti positivi più intensi se vissuti con altri, mentre il 63% affronta meglio anche le delusioni se condivise. Perché, in fondo, ciò che conta non è solo per chi fai il tifo, ma avere qualcuno accanto con cui viverlo.

"Con 'Fans Have More Friends' celebriamo una verità tanto semplice quanto potente: la condivisione della stessa passione trasforma dei perfetti sconosciuti in persone che si sentono immediatamente vicine. – commenta Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia – È soprattutto nello sport e nella musica che questa magia prende vita, in modo autentico e spontaneo. Il nuovo spot traduce questa verità in immagini: persone che si incontrano a un concerto o davanti a una partita e, in pochi istanti, si scoprono parte della stessa storia. Le barriere sociali cadono, sostituite da emozioni condivise che uniscono velocemente. Da sempre Heineken® è al fianco dei fan per valorizzare questi momenti e, con questa campagna, rafforziamo il nostro impegno nel creare occasioni di nuove connessioni”.

Una birra condivisa, un'amicizia che nasce

È nei momenti vissuti che queste connessioni prendono davvero forma, diventando immediate e autentiche. A volte basta un gesto semplice, come offrire una birra: lo racconta il 49% degli italiani, che ha creato nuove relazioni proprio così, mentre per il 51% è stato riceverla a fare la differenza. Un rituale piccolo ma potente, tanto che il 68% lo considera il modo più efficace per rompere il ghiaccio tra fan. Il fandom dimostra inoltre una straordinaria capacità di superare le barriere: per il 72% consente di incontrare persone di tutte le età, confermando come le passioni condivise riescano a unire oltre ogni differenza generazionale.

Calcio e musica, un'unica energia

In un mondo sempre più frammentato, Heineken celebra il fandom come uno spazio autentico di connessione: un luogo – fisico ed emotivo – dove le differenze si annullano e le persone si riscoprono parte di qualcosa di più grande e coinvolgente Questa visione prende forma nella nuova campagna firmata Le Pub: il TVC dedicato alla UEFA Champions League e lo Spot digital incentrato sulla musica raccontano, con uno stile immediato ed emozionale, l'incontro tra sconosciuti uniti dalla stessa passione. Basta un gol o una canzone: uno sguardo, un gesto, un brindisi, un abbraccio spontaneo e la distanza scompare. Immagini semplici e universali – momenti che tutti abbiamo vissuto almeno una volta – in cui la passione diventa un linguaggio comune e le emozioni creano legami senza tempo. Con la piattaforma Fans Have More Friends, Heineken rafforza così il proprio ruolo di brand che unisce le persone, valorizzando il potere fandom come motore di relazioni reali. Dallo sport alla musica, ogni esperienza diventa un'occasione di incontro, in cui anche il dettaglio più semplice può accendere un legame.