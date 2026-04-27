Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna il concorso “Il Genio di Eddie Lang”, che quest’anno giunge alla XV edizione, con un percorso ricco di storia, concerti e soprattutto grandi soddisfazioni. Un trampolino di lancio, per artisti emergenti, che offre l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico attento e consolidato negli anni. Grazie all’importante riposta riscontrata negli anni passati, con l’iscrizione di musicisti provenienti da tutta Italia, il focus del 2026 sarà interamente dedicato ai giovani chitarristi under 40, valorizzando così anche la figura storica di Eddie Lang e il suo importante retaggio artistico.

Official sponsor di questa edizione sarà Dimensione Srl, un operatore integrato di telecomunicazioni nato in Molise nel 2011 e ora diventato importante provider nazionale, che offre servizi in fibra ottica, FWA e rete mobile e un’assistenza costante e visione di lungo termine. Inoltre il concorso sarà cofinanziato dal Comune di Monteroduni e si svolgerà nella splendida cornice dei Giardini Castello Pignatelli a Monteroduni in provincia di Isernia, in parallelo alla XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di visibilità ai giovani, valorizzando il loro talento e offrendogli uno spazio importante.

I chitarristi che intendono partecipare al concorso avranno la possibilità di iscriversi entro il 30 giugno mentre la finale del contest si svolgerà il 6 agosto. Tutti gli aspiranti saranno valutati da una giuria, attraverso i video inviati in fase di iscrizione, e quest’ultima provvederà alla selezione dei musicisti.

La grande novità di quest’anno è la finale: saranno infatti selezionati ben cinque chitarristi. Oltre ai premi in denaro previsti per i primi tre classificati, ai primi due verranno inoltre consegnati due premi in bronzo denominati “Eddie Lang by Dimensione” e menzione speciale Adriano Mazzoletti, realizzati dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone (IS). Come ogni anno il primo classificato, oltre a vincere un premio in denaro avrà l’opportunità di esibirsi nell’edizione successiva davanti al pubblico del festival nel 2027.

Presidente della giuria sarà il noto musicista Jonathan Kreisberg, considerato tra i chitarristi e compositori più interessanti del jazz contemporaneo, grazie al suo stile unico che unisce melodie senza tempo a un linguaggio armonico moderno e innovativo. I vincitori del precedente concorso internazionale per giovani chitarristi e jazz band del 2025 sono stati Antonio Floris e Basilico/Di Pasqua 4et che dunque apriranno due dei concerti di questa edizione. Un’altra grande novità di questa edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival è che si svolgerà in un’unica soluzione di continuità cioè dal 6 al 9 agosto. Come sempre con la partecipazione di grandi artisti del panorama internazionale.

Il collettivo che coordina il Festival è guidato ancora una volta dal Maestro Marco Zampogna, Presidente e Direttore artistico che spiega: “Quest’anno abbiamo deciso di potenziare il concorso dando uno spazio più ampio ai giovani chitarristi che sempre di più si dimostrano interessati a partecipare alla competizione. Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto nelle precedenti edizioni e quest’anno possiamo già annunciare che il celebre chitarrista internazionale Jonathan Kreisberg sarà Presidente di giuria e si esibirà in concerto il 7 agosto. A breve sveleremo anche tutta la programmazione del Festival, che sarà ricca di grandi nomi internazionali, e altri eventi legati alla cultura del jazz che animeranno e arricchiranno le giornate nel borgo molisano”.