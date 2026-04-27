L’Area CSR LND e la sua comunicazione all’Università di Bologna

L’Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti e la sua comunicazione sono intervenuti come case history in un intervento all’interno del corso “Sustainability Manager nello Sport” dell’Università di Bologna.



L’incontro, coordinato dal direttore del corso, il professor Maurizio Marano, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale nel mondo sportivo.



“Il calcio come motore di cambiamento. Comunicazione e CSR in campo” è stato il titolo della presentazione curata dalla giornalista Gaia Simonetti, con esperienze nella comunicazione del mondo del calcio con club e Leghe e Verdiana Corbianco. Hanno illustrato strategie, progetti ed esperienze comunicative adottate nel contesto calcistico e con l'agenzia di comunicazione Headline.



A seguire, il coordinatore dell’Area Responsabilità Sociale della LND, Luca De Simoni, ha approfondito dati, numeri e iniziative promosse dalla Lega e dalle sue società sul territorio, evidenziando il ruolo sociale del calcio oltre la dimensione sportiva. L’incontro ha offerto una riflessione concreta e ricca di esempi positivi, stimolando l’interesse e le domande dei corsisti, in un dialogo aperto sulle potenzialità dello sport come strumento di impatto sociale.





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