Fondazione OMRI: lezione-spettacolo sulla Costituzione e i simboli della Repubblica per formare cittadini responsabili

Sport, Costituzione e simboli della Repubblica convergono in un unico obiettivo: formare cittadini consapevoli, responsabili e partecipi. È da questa visione che prende forma l’iniziativa promossa dalla Fondazione OMRI, che affida anche al linguaggio dello sport il compito di rendere concreti e immediatamente comprensibili i valori costituzionali tra le giovani generazioni.

Nel quadro delle iniziative promosse dalla Fondazione OMRI per celebrare l’80° anniversario dell’alba della Repubblica – dalla nascita dell’Assemblea Costituente al Referendum istituzionale, fino al primo voto delle donne – la Toscana ospita un nuovo significativo appuntamento dedicato alla diffusione dei principi della Costituzione italiana e dei simboli dell’identità nazionale.

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 10, il Teatro di Pontedera accoglierà circa 500 studenti per la conferenza-spettacolo

“Di sana e robusta Costituzione – L’educazione civica che non ti aspetti”, format che unisce linguaggio teatrale e contenuti formativi, rendendo accessibili e coinvolgenti i principi fondamentali della Carta costituzionale e i simboli della Repubblica.

Seguirà un momento conclusivo dedicato all’Inno di Mameli, con la partecipazione del narratore storico e presidente del Comitato consultivo della Fondazione, Michele D’Andrea, che rivolgerà agli studenti una riflessione sul valore dei simboli identitari della Repubblica nella costruzione del senso di comunità.

L’iniziativa propone ai giovani un’esperienza educativa integrata, in cui i valori costituzionali trovano un riscontro diretto anche nella dimensione sportiva: il rispetto delle regole, la lealtà, l’inclusione, il gioco di squadra e il riconoscimento dell’avversario come parte essenziale del confronto. Sono principi che, nello sport come nella vita civile, traducono concretamente i valori di uguaglianza e solidarietà su cui si fonda la Repubblica.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi; del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Andrea Simonetti; del consigliere di amministrazione della Fondazione Pisa, Franco Cervelli; del presidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, Michele Emdin; e del presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Francesco Tagliente. La conduzione sarà affidata a Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso già avviato con successo nei teatri di Pisa, Vecchiano e Cascina, dove analoghe lezioni-spettacolo hanno coinvolto centinaia di studenti, confermando l’efficacia di un modello educativo capace di unire cultura, partecipazione e cittadinanza attiva.

Determinante per la realizzazione dell’intero ciclo di eventi è stato il sostegno della Fondazione Pisa, che ancora una volta conferma la propria attenzione concreta al territorio, promuovendo progetti culturali e formativi rivolti alle giovani generazioni.

A suggellare il significato dell’iniziativa è il valore educativo che unisce scuola, sport, cultura e partecipazione civile, trasformando la conoscenza della Costituzione italiana in esperienza vissuta e condivisa. «La Costituzione non è solo un testo da studiare, ma un patrimonio da vivere ogni giorno. Quando i suoi valori incontrano il linguaggio dello sport e la forza dei simboli della Repubblica, diventano esperienza concreta, capace di formare cittadini consapevoli, responsabili e partecipi», ha sottolineato Francesco Tagliente.