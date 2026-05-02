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Il liceo scientifico Labriola di Ostia alle finali delle Olimpiadi Europee di Scienze

Il liceo scientifico Labriola di Ostia alle finali delle Olimpiadi Europee di Scienze

La cornice è  quella di Lund, in Svezia
1 min

Fino al 9 maggio, quando terminerà la competizione e scopriremo i vincitori, Alfonso Milone (3C), Tiziano Battistuzzi (3N) e Leonardo Congiu (3C) accompagnati dal prof. Daniele Tassetti sfideranno i colleghi di tutta Europa a suon di esperimenti di chimica, biologia e fisica. La cornice è  quella di Lund, in Svezia.

La qualificazione, prima nella storia dell’Istituto, è frutto del sogno continuo dei ragazzi, alimentato dal lavoro, lo studio, e l’approfondimento che si rendono necessari per poter affrontare una competizione a livello internazionale come questa; non resta che tifare per loro!

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