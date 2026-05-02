Fino al 9 maggio, quando terminerà la competizione e scopriremo i vincitori, Alfonso Milone (3C), Tiziano Battistuzzi (3N) e Leonardo Congiu (3C) accompagnati dal prof. Daniele Tassetti sfideranno i colleghi di tutta Europa a suon di esperimenti di chimica, biologia e fisica. La cornice è quella di Lund, in Svezia.