Lega Dilettanti - Al via la campagna "Il Tifo che ci piace". Debutta il Parents Manager sugli spalti

L’iniziativa prevede la sperimentazione, in tre società, della figura del Parents Manager, in collaborazione con l’Associazione Scuola Genitori Sportivi, realtà nata nel 2023 su idea del giornalista Alessandro Crisafulli che forma e informa i genitori di giovani atleti per aiutarli a sostenere in modo corretto e consapevole il percorso sportivo dei propri figli. L’obiettivo è promuovere un clima positivo e responsabile sugli spalti durante le partite. Una figura di riferimento per le famiglie, chiamata a favorire comportamenti corretti e a gestire il rapporto tra genitori e società, trasformando la loro presenza in un valore per tutto l’ambiente sportivo.

Accanto a questo percorso, nelle partite di sabato 2 e domenica 3 maggio arriva anche la “cassetta di sicurezza” contro l’emergenza insulti a giocatori e arbitri, per spegnere gli eccessi e rimettere al centro il rispetto. Al suo interno, “Il Tifo che ci Piace”: caramelle gommose per addolcire il coinvolgimento dei genitori nelle partite dei propri figli. “Basta un poco di zucchero” e il tifo si addolcisce per far vincere il rispetto, che è il risultato fondamentale da perseguire dentro e fuori dal campo.

La campagna e la successiva introduzione della figura del Parents Manager saranno sperimentate nelle società Montespaccato Calcio, A.S.D Bruno Selleri e A.S.D. Union Martignacco.

“Il Tifo che ci Piace - dichiara Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND - è un progetto nato con l’obiettivo di rendere gli spalti un luogo di rispetto e di condivisione. Crediamo fermamente che lo sport debba essere, prima di tutto, un momento di gioia per i ragazzi e per le famiglie. Per dare un segnale concreto di questo nuovo approccio, faremo un’attivazione su alcuni campi che inviti a mitigare il tifo eccessivo, quello che da una parte stressa i ragazzi e dall’altra non contribuisce ad un clima sereno durante le partite. Si tratta di un invito a vivere la competizione con lo spirito giusto. In questo percorso verso un clima più sereno, viene introdotta ufficialmente la figura del Parents Manager. Si tratta di una vera novità strutturale, una figura di raccordo tra le società sportive e le famiglie. L’obiettivo è di essere supporto nel rapporto con i genitori in una collaborazione proattiva e costruttiva, evitando tensioni e promuovendo un ambiente sano per i giovani atleti".



“Sono molto felice che la LND abbia deciso di sposare la mia idea di formare e introdurre una nuova figura nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico - spiega Alessandro Crisafulli - quella del Parents Manager. Si tratta di una figura che sarà preziosissima per gestire al meglio, per conto della società, i rapporti con mamme e papà. Non solo per quanto riguarda eventuali problematiche da sanare ma anche e soprattutto per proporre e coordinare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione che permetteranno poi di includere in maniera positiva gli stessi genitori nelle attività dei Club. Questa è la strada migliore per trasformare mamme e papà da mine vaganti in solidi, e consapevoli, alleati: dei propri figli e delle stesse società. Complimenti all’area Csr della LND per la sensibilità e attenzione dimostrata anche verso questo tema così fondamentale”.