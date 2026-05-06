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Premio Rialti, la cerimonia lunedì 25 maggio

Premio Rialti, la cerimonia lunedì 25 maggio

Sarà Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, già Diesse Viola e oggi procuratore sportivo, oltre che storico amico di ‘Ciccio’, a consegnare quest’anno il Premio dedicato al giornalista sportivo fiorentino scomparso il 5 aprile 2020
2 min
Sarà Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, già Diesse Viola e oggi procuratore sportivo, oltre che storico amico di ‘Ciccio’, a consegnare quest’anno il Premio dedicato al giornalista sportivo fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 (nella foto con Enzo Maresca, all'epoca calciatore della Fiorentina).
La cerimonia si terrà lunedì 25 maggio alle ore 10.00 presso l’albero dedicato ad Alessandro Rialti ai giardini di Campo di Marte, nelle vicinanze dello stadio Artemio Franchi di Firenze.
Il riconoscimento, promosso dal Comitato “Amici di Ciccio”, nasce per trasmettere il valore del giornalismo sportivo vissuto con passione, competenza e umanità, caratteristiche che hanno accompagnato Alessandro per tutta la sua vita professionale.
Il Premio è destinato ai giornalisti Under 45 che seguono quotidianamente la Fiorentina e il mondo viola. A esprimere le preferenze sarà una giuria composta dai membri del Comitato insieme ai responsabili delle principali redazioni sportive locali e nazionali.
Quest’anno, oltre alla tradizionale targa ricordo, verrà consegnato anche un assegno del valore di 500 euro, in piena coerenza con lo spirito del Premio: non soltanto celebrare il merito professionale, ma offrire anche un piccolo sostegno concreto a chi sta costruendo il proprio percorso nel giornalismo sportivo.
Dopo Claudio Ranieri, Cesare Prandelli, Pino Vitale e Giancarlo Antognoni, sarà dunque Moreno Roggi a partecipare alla consegna del riconoscimento, portando la propria testimonianza di amicizia e stima verso “Ciccio”, con cui ha condiviso negli anni il forte legame con Firenze e con la Fiorentina.

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