Metodo, dati e valori condivisi: a Roma un percorso che unisce l’eccellenza sportiva ai modelli avanzati di gestione aziendale del Gruppo BIG. Nel calcio moderno, il successo non è mai frutto del caso, ma il risultato di un sistema strutturato che integra analisi, controllo e competenze trasversali. È su questa identità di visione che nasce la partnership tra MASP e il Gruppo BIG, Main Sponsor dell’Off Season 2026. La collaborazione tra MASP e Gruppo BIG supera il concetto di tradizionale sponsorizzazione per fondarsi su una profonda affinità metodologica. Entrambe le realtà operano secondo un modello circolare di eccellenza: una strategia iniziale rigorosa, il monitoraggio costante dei dati, la rimodulazione degli obiettivi in tempo reale e la spinta incessante al miglioramento delle performance. Che si tratti di ottimizzare la condizione atletica di un calciatore professionista o di gestire con precisione le dinamiche complesse del delivery, logistica e trasporto e della gestione di flotte aziendali, l’approccio del Gruppo BIG e di MASP è lo stesso: trasformare la complessità in processi misurabili, efficienti e vincenti.

Il Programma MASP Off Season 2026:

il Camp si svolgerà nella cornice del Mancini Park Hotel di Roma e si articolerà in tre settimane di lavoro intensivo ad accesso selezionato. Il protocollo MASP, sviluppato da Carmine Bellotti, Nazzareno Tozzo e Arber Prifti, eleva la preparazione a sistema scientifico:

* Analisi e Strategia: Ogni atleta inizia con una valutazione biomeccanica e funzionale avanzata.

* Monitoraggio e Performance: Doppie sedute giornaliere (campo e palestra) focalizzate su forza e meccanica di corsa, costantemente monitorate attraverso strumenti di analisi dati.

* Rimodulazione e Recupero: Un sistema integrato di recovery (osteopatia, lavoro posturale) e la sinergia con la nutrizione sportiva della Ciarnella Nutrition (Metodo Dott. Mario Ciarnella) permettono di adattare il carico di lavoro in base alla risposta fisiologica dell'atleta.

Novità 2026: Il Progetto Youth

Coerentemente con l’impegno del Gruppo BIG nel guardare al futuro, l’edizione 2026 introduce un percorso dedicato ai giovani atleti (Youth). L'obiettivo è accompagnare la crescita fisica e ridurre il rischio infortuni, applicando ai talenti di domani lo stesso rigore metodologico e gli stessi standard qualitativi del modello Pro.



"Con l’Off Season 2026, MASP e Gruppo BIG confermano una visione comune," commenta Carmine Bellotti, uno degli organizzatori MASP. "Trasformare il periodo di transizione tra due stagioni non è solo una necessità fisica, ma la fase più strategica per costruire il successo futuro attraverso il controllo e l'innovazione."



"Orgogliosi di sponsorizzare questa importante iniziativa, in cui il Gruppo BIG si rispecchia in particolar modo sull'approccio strategico, il monitoraggio costante dei dati, la rimodulazione degli obiettivi in tempo reale ", dichiara Ambra Cruciani, CEO del Gruppo BIG, Ecosistema, Mobilità."



