Giovani, sport e prevenzione della violenza: la Fondazione Puzzili scende in campo  

“Giovani, sport e prevenzione della violenza: modelli integrati tra istituzioni e società civile”. Questi i temi che verranno trattati nella sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, nel corso del convegno, in programma venerdì 8 maggio e organizzato dalla Fondazione Puzzilli . Tra i relatori si segnala la presenza del Presidente Daniele Puzzilli, dell' On. Martina Semensato (Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ), dell' On. Federico Rocca (Consigliere di Roma Capitale e membro Commissione Sport) della Dott.ssa Francesca Luchi (Psicologa e Sessuologa), dell' Avv. Daniele Bocciolini (Avvocato penalista e Cassazionista) e poi di Luigi Busà (Campione Olimpico di Karate- Oro nelle Olimpiadi di Tokio 2022), Emanuele Bruno (Campione Europeo di Judo e Fondatore J Self-defense “Donna Forte”), Filippo Volandri (Capitano di Coppa Davis - italiano della squadra italiana della Coppa Davis), Elisa Di Francisca (Campionessa di scherma nell’arma del fioretto), Ivan Provedel (portiere della S.S. Lazio), Padre Vittorio Trani (Cappellano Regina Coeli), Riccardo Torquati (Presidente Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e Fisioterapista Arbitri Serie A).

L'intervento del presidente Puzzilli

Nel suo intervento, il Presidente Daniele Puzzilli illustrerà i progetti sostenuti, sottolineando come l’esperienza concreta abbia reso evidente un punto cruciale: la violenza di genere si combatte innanzitutto attraverso l’educazione. L’inasprimento delle pene e la messa a disposizione di strumenti per la denuncia, pur necessari, non bastano. Occorre un cambio di prospettiva: passare dalla tutela alla prevenzione. Perché il futuro di una società senza violenza si costruisce a partire dai giovani, e solo investendo nella loro formazione è possibile costruire una società più consapevole e libera dalla violenza.

Cos'è la Fondazione Puzzilli

La Fondazione Puzzilli è stata costituita nel 2022 da, con l’obiettivo di contrastare fragilità e disuguaglianze. Crediamo che tutti abbiano il diritto a una vita dignitosa, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per questo, si è sempre impegnata a sostenere iniziative e progetti che contribuiscono a migliorare la vita delle persone svantaggiate e regalare un sorriso a chi lo ha perso. Sin dalla sua costituzione, la Fondazione Puzzilli ha abbracciato progetti tra loro differenti per obiettivi ed esigenze, al fine di caratterizzarsi come una Fondazione indipendente, capace di intervenire prontamente ove necessario ed “urgente”.