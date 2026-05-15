Il Centro Paralimpico dell'Eur intitolato a Zanardi: c'è l'ok unanime del IX Municipio di Roma

ROMA - Il Consiglio del Municipio IX Roma EUR ha approvato all'unanimità la mozione che impegna la presidente del municipio e la Giunta a promuovere, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, l'intitolazione ad Alex Zanardi del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane all'Eur. Lo ha annunciato il presidente d'aula del municipio IX di Roma. "Si tratta di un atto condiviso da tutte le forze politiche del Consiglio Municipale - dichiara il presidente del Consiglio Luca Bedoni - che vuole rendere omaggio a una figura straordinaria dello sport italiano e internazionale, simbolo di forza, resilienza e determinazione. Auspichiamo che il sindaco Roberto Gualtieri, la Giunta Capitolina e l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, possano sostenere positivamente questo percorso insieme al Comitato Italiano Paralimpico".