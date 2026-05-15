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Il Centro Paralimpico dell'Eur intitolato a Zanardi: c'è l'ok unanime del IX Municipio di Roma

"La figura di Alex rappresenta un esempio per tanti giovani e per tutto il mondo sportivo": i dettagli
2 min
TagsZanardi

ROMA - Il Consiglio del Municipio IX Roma EUR ha approvato all'unanimità la mozione che impegna la presidente del municipio e la Giunta a promuovere, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, l'intitolazione ad Alex Zanardi del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane all'Eur. Lo ha annunciato il presidente d'aula del municipio IX di Roma. "Si tratta di un atto condiviso da tutte le forze politiche del Consiglio Municipale - dichiara il presidente del Consiglio Luca Bedoni - che vuole rendere omaggio a una figura straordinaria dello sport italiano e internazionale, simbolo di forza, resilienza e determinazione. Auspichiamo che il sindaco Roberto Gualtieri, la Giunta Capitolina e l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, possano sostenere positivamente questo percorso insieme al Comitato Italiano Paralimpico".

"Zanardi un esempio per tutto il mondo dello sport"

"La figura di Alex Zanardi - prosegue Bedoni - rappresenta ancora oggi un esempio per tanti giovani e per tutto il mondo sportivo. Intitolargli il Centro Paralimpico dell'EUR significherebbe legare per sempre quel luogo ai valori dell'inclusione, del coraggio e della passione per lo sport".

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