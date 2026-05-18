A Riano lo storico Miguel Gotor per il finale del "Maggio dei Libri"

Riano – Un viaggio nei misteri e nelle ferite ancora aperte della storia italiana recente. Mercoledì 20 maggio, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare “Giovannucci e Antonini” ospiterà lo storico e saggista Miguel Gotor per la presentazione del suo libro, " L’omicidio di Piersanti Mattarella ".

L'evento segnerà l'atto conclusivo della rassegna culturale “Il Maggio dei Libri 2026”, che per tutto il mese ha animato la comunità locale con incontri e riflessioni dedicati alla lettura.

Al centro del dibattito ci sarà il racconto rigoroso e documentato di una delle pagine più oscure della Prima Repubblica: l’assassinio del Presidente della Regione Siciliana, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980. Attraverso un'inchiesta storica dettagliata, Gotor scava nei meandri del contesto politico dell'epoca, analizzando i mandanti e l'intricata rete di connessioni tra criminalità organizzata, fazioni politiche e apparati dello Stato. Un lavoro che non è solo memoria, ma uno strumento necessario per comprendere l'evoluzione della nostra democrazia.

A dialogare con l'autore sarà il Sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti, per un confronto che si preannuncia di grande spessore civile e culturale. L'incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un'importante occasione di approfondimento per tutta la comunità.

I dettagli dell'evento: