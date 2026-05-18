A Riano lo storico Miguel Gotor per il finale del "Maggio dei Libri"
Riano – Un viaggio nei misteri e nelle ferite ancora aperte della storia italiana recente. Mercoledì 20 maggio, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare “Giovannucci e Antonini” ospiterà lo storico e saggista Miguel Gotor per la presentazione del suo libro, "L’omicidio di Piersanti Mattarella".
L'evento segnerà l'atto conclusivo della rassegna culturale “Il Maggio dei Libri 2026”, che per tutto il mese ha animato la comunità locale con incontri e riflessioni dedicati alla lettura.
Al centro del dibattito ci sarà il racconto rigoroso e documentato di una delle pagine più oscure della Prima Repubblica: l’assassinio del Presidente della Regione Siciliana, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980. Attraverso un'inchiesta storica dettagliata, Gotor scava nei meandri del contesto politico dell'epoca, analizzando i mandanti e l'intricata rete di connessioni tra criminalità organizzata, fazioni politiche e apparati dello Stato. Un lavoro che non è solo memoria, ma uno strumento necessario per comprendere l'evoluzione della nostra democrazia.
A dialogare con l'autore sarà il Sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti, per un confronto che si preannuncia di grande spessore civile e culturale. L'incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un'importante occasione di approfondimento per tutta la comunità.
I dettagli dell'evento:
- Luogo: Aula Consiliare “Giovannucci e Antonini” (Riano)
- Data: Mercoledì 20 maggio 2026
- Orario: Ore 17:00
- Ingresso: Libero