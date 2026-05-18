Grande successo per l’11ª edizione di “Sport in Famiglia”  

ROMA – Si è conclusa ieri, nel tardo pomeriggio, con una straordinaria partecipazione di pubblico l’11ª edizione di “Sport in Famiglia”, la grande manifestazione gratuita dedicata allo sport e al benessere, realizzata con il supporto di EUR SpA, che dal 15 al 17 maggio 2026 ha trasformato il Parco Centrale del Lago dell’EUR in una gigantesca palestra a cielo aperto. Nonostante il meteo incerto che ha accompagnato l’intero weekend, migliaia di famiglie, bambini, giovani, scuole e appassionati hanno partecipato con entusiasmo alle attività sportive, educative e formative, confermando “Sport in Famiglia” come uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del panorama sportivo romano.

Con oltre 66 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione sportiva, più di 20 associazioni e centinaia di atleti presenti ogni giorno, la manifestazione ha animato oltre 10.000 mq di verde e 85.000 mq di superficie acquatica, offrendo ai cittadini un’esperienza unica all’insegna di sport accessibile, salute, prevenzione, inclusione e sostenibilità.

Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito il pubblico, il clima di energia, entusiasmo e partecipazione collettiva che si è respirato in ogni area del Parco. Famiglie intere, bambini e ragazzi hanno potuto provare gratuitamente discipline tradizionali e sport meno conosciuti, vivendo esperienze nuove sia in acqua che sulla terraferma. Grande curiosità e partecipazione hanno accompagnato attività come dragon boat, canoa, wakeboard, motonautica, surf e vela, insieme a discipline outdoor e urbane come parkour, mountain bike, baseball, badminton, scherma e sport rotellistici.

L’evento ha confermato quanto sia importante, soprattutto per i più giovani, poter sperimentare sport diversi e avvicinarsi anche a discipline meno mediatiche ma ricche di valori educativi, inclusivi e sociali. “Sport in Famiglia” ha rappresentato per molti ragazzi un’occasione concreta per scoprire nuove passioni, sviluppare spirito di squadra, fiducia in sé stessi e vivere lo sport come strumento di aggregazione, crescita personale e benessere.

Grande partecipazione anche per la giornata inaugurale di sabato 16 maggio, aperta dalla Fanfara della Polizia di Stato e dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, alla presenza delle principali istituzioni, tra cui il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che hanno tagliato il nastro insieme a Claudio Carserà ad di Eur Spa, a Fabio Bertolacci ideatore ed organizzatore della manifestazione e a numerose istituzioni sportive e non nazionale e territoriali.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026, il nuovo Sport Medicine Hub, primo polo sanitario sportivo integrato gratuito aperto al pubblico, che ha consentito a centinaia di cittadini di effettuare controlli medici, screening cardiologici, elettrocardiogrammi e consulenze specialistiche gratuite, promuovendo concretamente la cultura della prevenzione e della salute attraverso lo sport. Per tre giorni il villaggio sportivo si è trasformato anche in uno spazio dedicato al benessere della persona, dove famiglie, giovani e sportivi hanno potuto accedere gratuitamente a servizi sanitari e informazioni fondamentali sulla salute. Una scelta fortemente voluta dall’organizzazione per rendere la prevenzione più vicina, accessibile e concreta.

Molto partecipate anche le attività della Croce Rossa Italiana, i corsi BLSD, le iniziative dedicate al primo soccorso e le nuove aree esperienziali dedicate alla mountain bike, agli sport outdoor, al motociclismo, alla pista da sci simulata, al parkour e all’officina gratuita per la riparazione e il riuso delle biciclette.

Grande attenzione e partecipazione hanno riscosso anche le iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale. L’area green realizzata con HYPERLINK "https://www.decathlon.it?utm_source=chatgpt.com" \t "_blank" Decathlon ha promosso un approccio educativo basato sul rispetto della natura e sulle pratiche outdoor consapevoli, diffondendo tra i partecipanti il principio del “Leave No Trace”.

Le attività dedicate alla mobilità sostenibile, al riuso delle biciclette e alla valorizzazione degli spazi verdi urbani hanno rafforzato il messaggio di uno sport sempre più legato alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita nelle città.

Entusiasmo anche per il coinvolgimento del mondo scolastico: oltre 1.000 studenti hanno partecipato alle attività sportive del venerdì mattina, mentre più di 250 ragazzi delle scuole superiori sono stati protagonisti dei percorsi PCTO, vivendo direttamente tutte le fasi organizzative e operative di un grande evento sportivo.

«EUR SpA esprime soddisfazione per il grande successo di ‘Sport in Famiglia’ e fa i complimenti agli organizzatori, che nonostante il tempo incerto dell’intero weekend, sono riusciti a portare nella splendida cornice del Parco Centrale del Lago una partecipazione incredibile di bambini, ragazzi, sportivi e famiglie. Un ringraziamento speciale va al Ministro Abodi ed al Presidente Buonfiglio per la presenza e l’attenzione costante al nostro quartiere. Un grande segno di vicinanza delle istituzioni che ci dà forza nel continuare sul percorso che negli ultimi due anni EUR SpA ha intrapreso nella rivalorizzazione del Parco Centrale del Lago e, più in generale, per rendere l’EUR sempre più un quartiere moderno ed inclusivo», ha sottolineato Claudio Carserà.

«Questa undicesima edizione di “Sport in Famiglia” ci ha regalato qualcosa di straordinario: vedere migliaia di persone vivere il Parco Centrale del Lago con entusiasmo, curiosità e voglia di stare insieme attraverso lo sport. Tantissimi giovani hanno avuto la possibilità di provare discipline nuove, anche meno conosciute, scoprendo sport acquatici come dragon boat, canoa, wakeboard e vela, ma anche attività outdoor come parkour, mountain bike e rugby. Dare ai ragazzi l’opportunità di sperimentare sport diversi significa aiutarli a trovare nuove passioni, crescere attraverso il movimento e trasmettere valori fondamentali come inclusione, rispetto e spirito di squadra. Una delle novità più importanti di quest’anno è stata la possibilità di offrire gratuitamente attività di prevenzione sanitaria all’interno dell’evento. Vedere centinaia di persone effettuare controlli medici e screening cardiologici durante una manifestazione sportiva rappresenta per noi un risultato straordinario, perché significa promuovere concretamente una cultura della salute accessibile a tutti. Siamo inoltre orgogliosi del messaggio green che questa manifestazione ha saputo lanciare: oggi sport e sostenibilità devono camminare insieme, promuovendo il rispetto della natura, degli spazi urbani e di uno stile di vita sano e consapevole», ha dichiarato Fabio Bertolacci.

“Sport in Famiglia” si conferma così un modello innovativo di sport urbano partecipato, capace di trasformare Roma in una capitale dello sport accessibile, della salute, della prevenzione, della sostenibilità e della condivisione sociale.