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Musica, c'è “Solo per amore” su tutte le piattaforme digitali

Musica, c'è “Solo per amore” su tutte le piattaforme digitali

Il brano scritto dal maestro Franco Micalizzi e interpretato da Angelo Trane. Disco in uscita il 30 maggio
4 min
Da ieri - 18 maggio - su tutte le piattaforme digitali è uscito Il brano “Solo per amore”, scritto dal maestro Franco Micalizzi (Musica/Produzione) interpretato dal raffinato crooner Angelo Trane. Il brano è il secondo singolo che anticipa e dà il nome al disco “Solo per Amore” in uscita il 30 maggio per la New Team Music.

Si tratta di un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo che arriva dritto al cuore, perché  come afferma  il Maestro Micalizzi: “La musica non deve essere solo suono ma narrazione, ricordo e sentimento. In un panorama musicale spesso frammentato, “Solo per Amore” nasce da un’esigenza profonda e sentita quella di tornare alla grande melodia”. 

Il titolo “Solo per Amore” nella sua semplicità si fa portavoce di un  sentimento universale, quel potente motore che muove il  mondo e ci ricorda l’importanza di sapersi ancora emozionare.

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