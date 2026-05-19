Musica, c'è “Solo per amore” su tutte le piattaforme digitali

Da ieri - 18 maggio - su tutte le piattaforme digitali è uscito Il brano “Solo per amore”, scritto dal maestro Franco Micalizzi (Musica/Produzione) interpretato dal raffinato crooner Angelo Trane. Il brano è il secondo singolo che anticipa e dà il nome al disco “Solo per Amore” in uscita il 30 maggio per la New Team Music.

Si tratta di un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo che arriva dritto al cuore, perché come afferma il Maestro Micalizzi: “La musica non deve essere solo suono ma narrazione, ricordo e sentimento. In un panorama musicale spesso frammentato, “Solo per Amore” nasce da un’esigenza profonda e sentita quella di tornare alla grande melodia”. Il titolo “Solo per Amore” nella sua semplicità si fa portavoce di un sentimento universale, quel potente motore che muove il mondo e ci ricorda l’importanza di sapersi ancora emozionare.