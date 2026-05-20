CNU 2026 al via, Abodi: "Sono la consacrazione dello sport universitario"

L’attesa è quasi finita: venerdì 22 maggio partono i CNU2026 - Campionati Nazionali Universitari Primaverili , organizzati dal Cuspo sotto l’egida di FederCusi . Il Piemonte Orientale ospiterà più di 3mila studenti-atleti provenienti da circa 100 Cus di tutta Italia , impegnati in oltre dieci giorni di competizioni. Le sedi di gara saranno Novara, Vercelli e Alessandria , 14 le discipline in programma per dieci giorni di gare, presentate questa mattina presso la Sala del Consiglio del Complesso Perrone a Novara alla presenza, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi , della Presidente dei CNU 2026, Alice Cometti , dell’Assessore all’Istruzione, Merito e Diritto allo Studio della Regione Piemonte, Daniela Cameroni , del Vice Sindaco di Novara, Ivan De Grandis e del Presidente del Consiglio Comunale di Vercelli, Romano Lavarino .

Abodi: "I CNU sono la consacrazione dello sport universitario"

L'atteso evento verrà moderato dalla giornalista Chiara Icardi, con i saluti inviati anche dal Presidente di FederCusi, Antonio Dima, e del Ministro per lo Sport per i Giovani, Andrea Abodi che si è espresso così sui CNU 2026: "Questi campionati sono la consacrazione dello sport universitario e mi auguro siano da incentivo per tutti”, le parole di Abodi a conclusione di una giornata che si era aperta con il discorso del Rettore Rizzi: "E’ un momento di felicità e leggerezza. Ospitare tremila studenti-atleti avrà un impatto molto positivo sul territorio".

"Il Piemonte è una terra di sport"

Il Piemonte è "una terra di sport", sottolinea l’assessore Cameroni, portando i saluti del Presidente della Regione Alberto Cirio. Una terra nella quale "non possono non inserirsi anche i CNU”. Secondo De Grandis, invece, lo sport universitario altro non è se non "l’espressione più nobile dello sport perché coniuga il merito con il sacrificio e la disciplina".

CNU 2026, tutte le novità

Nel corso della conferenza, infatti, sono state anche messe in risalto alcune delle novità dell’edizione 2026, come la partnership con ‘Carriere’: l’obiettivo del comitato organizzatore è quello di consegnare, ai primi posti di ogni disciplina, un voucher formazione spendibile sulla suddetta piattaforma per migliorare alcune delle competenze più richieste dal mondo del lavoro odierno. L'inizio delle competizioni è in programma per il 23, mentre domani - giovedì 21 maggio - la penultima tappa della ‘Fiamma dei CNU’ che ha già attraverso i comuni di Acqui Terme, Alessandria e Vercelli. L’appuntamento è ancora al Complesso Perrone, per l’accensione del braciere in programma invece per la sera del 24 maggio durante la cerimonia di apertura al Broletto.